عاجل.. السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه نجران

جدة - نرمين السيد - وأكّد "التحالف" استمرار الميليشيا الحوثية العدائية فى محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية. وقال: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

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