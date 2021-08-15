دون قتال.. طالبان تسيطر على مدينة جلال آباد

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، قال أحمد والى، وهو من سكان جلال آباد: "استيقظنا هذا الصباح ووجدنا أعلام طالبان البيضاء فى كل أنحاء المدينة. إنهم فى المدينة، دخلوها من دون قتال".
ومن جهتها، أعلنت حركة طالبان عبر وسائل التواصل الاجتماعى أنها سيطرت على المدينة، وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد: "قبل لحظات دخل المجاهدون جلال آباد عاصمة ننجرهار. كل المناطق الآن تحت سيطرتهم".
وكان مقاتلو طالبان سيطروا كذلك، مساء أمس السبت، على مدينة مزار شريف، آخر كبرى مدن الشمال الأفغانى التى كانت لا تزال تسيطر عليها الحكومة.
ولا يزال هناك عدد من المدن الصغيرة تحت سيطرة الحكومة إلى جانب كابول، لكنها جميعها مدن مشتتة ومعزولة عن العاصمة، وليس لها أهمية استراتيجية كبيرة.
فيما تعهد الرئيس الأفغانى أشرف غنى، أمس السبت، بـ "إعادة تعبئة" القوات الحكومية، وسط مخاوف السكان من استمرار تقدم الحركة المتشددة التى أصبحت على مشارف العاصمة كابول.
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