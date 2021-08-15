بايدن يعقد مؤتمرا بالفيديو مع فريقه الأمنى بشأن الوضع بأفغانستان

وأشار مسئول بالبيت الأبيض اليوم إلى أن بايدن ونائبته كامالا هاريس ناقشا مع أعضاء إدارته ومن بينهم أنتونى بلينكن وزير الخارجية ولويد أوستن وزير الدفاع تخفيض وجود المدنيين الأمريكيين بأفغانستان.
وأوضح المسئول أن الفريق ناقش كذلك تطورات الموقف الأمنى فى تلك الدولة إضافة إلى الإجلاء الآمن للمتقدمين بطلبات هجرة خاصة للولايات المتحدة.
ونوه إلى أن من بين المشاركين فى مؤتمر الفيديو مارك ميلى رئيس هيئة أركان الجيش ورون كلين كبير مسئولى البيت الأبيض وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية " بنتاجون" قد أفادت بأنه تم إرسال قوة قوامها 3000 جندى إلى أفغانستان للمساعدة فى إجراء خفض كبير فى أعداد الموظفين بالسفارة الأمريكية بالعاصمة الأفغانية كابول، كما تم توجيه هؤلاء الموظفين بالبدء فى التخلص من المواد الحساسة التى قد يساء استخدامها فى الدعاية المضادة.
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