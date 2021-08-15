الولايات المتحدة تبدأ إخلاء سفارتها في العاصمة الأفغانية

قال مسؤولان أمريكيان لرويترز اليوم الأحد إن الولايات المتحدة بدأت في إجلاء دبلوماسييها من سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال أحد المسؤولين طالبا عدم نشر اسمه “لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن ونحن نتحدث، وأغلب الموظفين مستعدون للمغادرة…السفارة تواصل عملها”.

وكان من المتوقع البدء في إجلاء معظم الدبلوماسيين اليوم الأحد في ظل مواصلة حركة طالبان تقدمهما الخاطف الذي وضعها على بعد أيام من دخول كابول.