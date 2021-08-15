عاجل .. انفجار صهريج وقود شمال لبنان ومصرع 20 شخصا

جدة - نرمين السيد - قال الصليب الأحمر اللبنانى إن 20 فردا على الأقل قتلوا فى انفجار صهريج وقود فى عكار بشمال لبنان.



جدة - نرمين السيد - قال الصليب الأحمر اللبنانى إن 20 فردا على الأقل قتلوا فى انفجار صهريج وقود فى عكار بشمال لبنان. وأوضح الصليب الأحمر على تويتر أنّ فرقه "نقلت 20 جثّة وأكثر من 7 جرحى" من موقع انفجار صهريج وقود فى عكّار إلى مستشفيات فى المنطقة.

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