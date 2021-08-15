"غوغل" يحتفل بذكرى مولد فنان لبناني شهير

احتفل محرك البحث "غوغل"، الأحد، بمولد الملحن والمطرب اللبناني الشهير ملحم بركات.
وظهرت صورة ملحم بركات على الصفحة الرئيسية لمحرك البحث "غوغل"، احتفالا بمولد الفنان اللبناني، والذي يصادف 15 أغسطس.
ولد بركات في قرية كفر شيما سنة 1942، وتوفي في عام 2016، عن عمر ناهز 74 عاما، بعد صراع مع المرض.
وبرزت موهبة بركات منذ صغره، حيث لحّن نشيدا لمدرسته، ليلتحق بعد ذلك بالمعهد العالي للموسيقى، حيث درس الغناء الشرقي والعزف على العود.
وقف بركات على خشبة مسرح الأخوين رحباني، وعمل مع المسرحي والملحن اللبناني روميو لحود.
وانطلق بعد ذلك في مسيرة منفردة، وركز على التلحين إلى جانب الغناء، حيث لحّن لكبار المغنين اللبنانيين من بينهم وديع الصافي وصباح وسميرة توفيق وماجدة الرومي.
كذلك أحيا الفنان الراحل حفلات عدة في عواصم عربية وأوروبية وفي الولايات المتحدة، وشارك في مهرجانات من بينها قرطاج وجرش.
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