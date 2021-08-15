سعد الحريرى يعلق على انفجار صهريج شمال لبنان

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة له على تويتر، قال الحريري: "ما حصل فى الجريمتين لو كان هناك دولة تحترم الإنسان لاستقال مسؤوليها، بدءا برئيس الجمهورية إلى آخر مسؤول عن هذا الإهمال، طفح الكيل. حياة اللبنانيين وأمنهم أولوية الأولويات."

وقال الصليب الأحمر اللبنانى إن 20 فردا على الأقل قتلوا فى انفجار صهريج وقود فى عكار بشمال لبنان.

وأوضح الصليب الأحمر على تويتر أنّ فرقه "نقلت 20 جثّة وأكثر من 7 جرحى" من موقع انفجار صهريج وقود فى عكّار إلى مستشفيات فى المنطقة.