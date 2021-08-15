مهرجان العروض العشرة والعشرون والثلاثون من أسواق العثيم

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مهرجان العروض من أسواق العثيم يقدم لعملائها الكرام أقوي العروض والتخفيضات تبدأ من ال 10 ريال و 20 ريال 30 ريال على الكثير من السلع الغذائية في جميع الفروع داخل المملكة العربية السعودية وتسعي لتقديم كل ما يخص أحتياجات كل منزل وتبحث جميع السيدات في البحث عن أفضل العروض التي تناسبها يعد هايبر العثيم هو ثاني أكبر سلسة أسواق مركزية بالسعودية من حيث المبيعات ويمتلك أكثر من مئة وثلاثة وثمانون فرعاً على مستوي المملكة هذه العروض سارية حتي تاريخ 17 أغسطس 2021 أو حتي نفاذ الكمية.مهرجان ال10 و 20 و 30 من العثيم
- حضري لعائلك ساندوتشات خفيفة للفطور والعشاء من شبيهة قشطة بوك 170 جرام 5 حبات ب 17.50 ريال سعودي مهرجان ال 10 ريال سعودي.
- قدمي أشهي كبسة من أرز أبو كاس مزه بسمتي 5 كيلو للكيس ب 43.95 ريال سعودي مهرجان ال 30 ريال سعودي.
- موز 3 كيلو ب 13.35 ريال سعودي مهرجان ال 10 ريال سعودي.
- مسحوق غسيل أومو كيس 7 كيلو للكيس ب 55.95 ريال سعودي مهرجان ال 30 ريال سعودي.
- زيت شمس دوار شمس 2 × 1.5 لتر للرابطة ب 37.95 ريال سعودي مهرجان ال30 ريال سعودي.
- أصنعي أشهى الوجبات السريعة من صدور دجاج 450 جرام 2 حبة 33.95 ريال سعودي مهرجان ال30 ريال سعودي.
- أصنعي أشهي الحلويات والمخبوزات من شابورة دقيق القمح 300 جرام 2 حبة ب 15.90 ريال سعودي مهرجان ال 10 ريال سعودي.
- أستمتعي بفطور لذيذ من كورن فليكس كلوفز 500 جرام للحبة ب 18.95 ريال سعودي مهرجان ال 10 ريال سعودي.
- تمتعي أكل صحي وشهي وأستخدمي زيت زيتون هالي 250 مل 2 حبة ب 19.90 ريال سعودي مهرجان ال 10 ريال سعودي.
- قدمي لعائلتك ألذ الأكلات الشهيرة شوربة العدس أو الكشري بالعدس الأصفر من هالي عدس أحمر 1 جيلو جرام 2 كيس ب 19.90 ريال سعودي عرض ال 10 ريال سعودي.
- أستمتعي بطعم جبن المراعي كريم 2 × 500 جرام للرابطة ب 30 ريال سعودي مهرجان ال 20 ريال سعودي.
- فيه شفاء لكل داء تناولي عسل هاني صافي 1000 جرام للحبة ب 25.25 ريال سعودي مهرجان ال 20 ريال سعودي.
- حافظي على شعرك من الجذور حتي الأطراف واستخدمي بانتين شامبو 400 مل بديل الزيت 350 جرام بلسم 360 جرام للحبة مهرجان ال10 ريال سعودي.
- تناولي أحلى وألذ مكدوس 2 كيلو 1 + 1 مجاناً عرض ال30 ريال سعودي.
- حافظي على ملابس أسرتك واستخدمي ملين ملابس كمفورت 4 لتر للحبة ب 35.75 ريال سعودي مهرجان ال 20 ريال سعودي.
- تتمتعي ببشرة صافيه ناعمه كبشرة الأطفال أستعملي مناديل للوجه من سوفتي 80 منديل 5+1 مجاناً 3 ربطة ب 37.50 ريال سعودي مهرجان ال 20 ريال سعودي.
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مهرجان العروض من أسواق العثيم يقدم لعملائها الكرام أقوي العروض والتخفيضات تبدأ من ال 10 ريال و 20 ريال 30 ريال على الكثير من السلع الغذائية في جميع الفروع داخل المملكة العربية السعودية وتسعي لتقديم كل ما يخص أحتياجات كل منزل وتبحث جميع السيدات في البحث عن أفضل العروض التي تناسبها يعد هايبر العثيم هو ثاني أكبر سلسة أسواق مركزية بالسعودية من حيث المبيعات ويمتلك أكثر من مئة وثلاثة وثمانون فرعاً على مستوي المملكة هذه العروض سارية حتي تاريخ 17 أغسطس 2021 أو حتي نفاذ الكمية.مهرجان ال10 و 20 و 30 من العثيم
- حضري لعائلك ساندوتشات خفيفة للفطور والعشاء من شبيهة قشطة بوك 170 جرام 5 حبات ب 17.50 ريال سعودي مهرجان ال 10 ريال سعودي.
- قدمي أشهي كبسة من أرز أبو كاس مزه بسمتي 5 كيلو للكيس ب 43.95 ريال سعودي مهرجان ال 30 ريال سعودي.
- موز 3 كيلو ب 13.35 ريال سعودي مهرجان ال 10 ريال سعودي.
- مسحوق غسيل أومو كيس 7 كيلو للكيس ب 55.95 ريال سعودي مهرجان ال 30 ريال سعودي.
- زيت شمس دوار شمس 2 × 1.5 لتر للرابطة ب 37.95 ريال سعودي مهرجان ال30 ريال سعودي.
- أصنعي أشهى الوجبات السريعة من صدور دجاج 450 جرام 2 حبة 33.95 ريال سعودي مهرجان ال30 ريال سعودي.
- أصنعي أشهي الحلويات والمخبوزات من شابورة دقيق القمح 300 جرام 2 حبة ب 15.90 ريال سعودي مهرجان ال 10 ريال سعودي.
- أستمتعي بفطور لذيذ من كورن فليكس كلوفز 500 جرام للحبة ب 18.95 ريال سعودي مهرجان ال 10 ريال سعودي.
- تمتعي أكل صحي وشهي وأستخدمي زيت زيتون هالي 250 مل 2 حبة ب 19.90 ريال سعودي مهرجان ال 10 ريال سعودي.
- قدمي لعائلتك ألذ الأكلات الشهيرة شوربة العدس أو الكشري بالعدس الأصفر من هالي عدس أحمر 1 جيلو جرام 2 كيس ب 19.90 ريال سعودي عرض ال 10 ريال سعودي.
- أستمتعي بطعم جبن المراعي كريم 2 × 500 جرام للرابطة ب 30 ريال سعودي مهرجان ال 20 ريال سعودي.
- فيه شفاء لكل داء تناولي عسل هاني صافي 1000 جرام للحبة ب 25.25 ريال سعودي مهرجان ال 20 ريال سعودي.
- حافظي على شعرك من الجذور حتي الأطراف واستخدمي بانتين شامبو 400 مل بديل الزيت 350 جرام بلسم 360 جرام للحبة مهرجان ال10 ريال سعودي.
- تناولي أحلى وألذ مكدوس 2 كيلو 1 + 1 مجاناً عرض ال30 ريال سعودي.
- حافظي على ملابس أسرتك واستخدمي ملين ملابس كمفورت 4 لتر للحبة ب 35.75 ريال سعودي مهرجان ال 20 ريال سعودي.
- تتمتعي ببشرة صافيه ناعمه كبشرة الأطفال أستعملي مناديل للوجه من سوفتي 80 منديل 5+1 مجاناً 3 ربطة ب 37.50 ريال سعودي مهرجان ال 20 ريال سعودي.
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