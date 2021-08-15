مهرجان العروض العشرة والعشرون والثلاثون من أسواق العثيم

مهرجان العروض من أسواق العثيم يقدم لعملائها الكرام أقوي العروض والتخفيضات تبدأ من ال 10 ريال و 20 ريال 30 ريال على الكثير من السلع الغذائية في جميع الفروع داخل المملكة العربية السعودية وتسعي لتقديم كل ما يخص أحتياجات كل منزل وتبحث جميع السيدات في البحث عن أفضل العروض التي تناسبها يعد هايبر العثيم هو ثاني أكبر سلسة أسواق مركزية بالسعودية من حيث المبيعات ويمتلك أكثر من مئة وثلاثة وثمانون فرعاً على مستوي المملكة هذه العروض سارية حتي تاريخ 17 أغسطس 2021 أو حتي نفاذ الكمية.

مهرجان ال10 و 20 و 30 من العثيم

حضري لعائلك ساندوتشات خفيفة للفطور والعشاء من شبيهة قشطة بوك 170 جرام 5 حبات ب 17.50 ريال سعودي مهرجان ال 10 ريال سعودي.

قدمي أشهي كبسة من أرز أبو كاس مزه بسمتي 5 كيلو للكيس ب 43.95 ريال سعودي مهرجان ال 30 ريال سعودي.

موز 3 كيلو ب 13.35 ريال سعودي مهرجان ال 10 ريال سعودي.

مسحوق غسيل أومو كيس 7 كيلو للكيس ب 55.95 ريال سعودي مهرجان ال 30 ريال سعودي.

زيت شمس دوار شمس 2 × 1.5 لتر للرابطة ب 37.95 ريال سعودي مهرجان ال30 ريال سعودي.

أصنعي أشهى الوجبات السريعة من صدور دجاج 450 جرام 2 حبة 33.95 ريال سعودي مهرجان ال30 ريال سعودي.

أصنعي أشهي الحلويات والمخبوزات من شابورة دقيق القمح 300 جرام 2 حبة ب 15.90 ريال سعودي مهرجان ال 10 ريال سعودي.