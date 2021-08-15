التقديم على الابتعاث الخارجي وزارة التعليم عبر بوابة سفير لعام 1443

التقديم على الابتعاث الخارجي لعام 1443 عبر بوابة سفير الإلكترونية الرابط الموحد لاستقبال طلبات الابتعاث إلكترونياً، هذا على حسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم السعودية والتي قالت على موقعها أنه سيتم البدء من اليوم الأحد البدء في تلقي الطلبات من راغبي الابتعاث للخارج وفق اللوائح والشروط التي تم وضعها، لبرامج البكالوريوس والماجستير، أيضاً الزمالة وعلى التخصص الدقيق في الطب البشري وطب الأسنان والعلوم الطبية التطبيقية والصيدلة، والتمريض، ووضعت الوزارة كل التفاصيل على رابط سفير التقديم الإلكتروني.

التقديم على الابتعاث الخارجي 1443

وضعت وزارة التعليم مسارات للابتعاث الخارجي أحدهم يخص مسار المتقدمين على مسار البكالوريوس والأخر للدراسات العليا الدكتوراه والماجستير، ولكل مسار عدد من النصائح او التنبيهات التي يجب مراعاتها عن تعبئة البيانات لعدم المقدرة على تعديل المعلومات بمجرد إرسال الطلب، ومن بينها إلزامية قراءة شروط التقديم على الابتعاث الخارجي والتخصصات المطلوبة وأولوية القبول عليها، والتعهدات التي سيتم الموافقة عليها، وكيفية تعبئة نموذج استمارة الابتعاث ورفعها ضمن المستندات المطلوبة ودول الابتعاث.

تسهيلاً من وزارة التعليم نشرت عبر موقعها عدد من الاشتراطات ومتطلبات القبول في عدد من برامج الابتعاث الخارجي ذات الأولوية، مثل:

العلوم الطبية التطبيقية للتخصصات النوعية طبي القدم والأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، والطب النووي والعلاج التنفسي أو الوظيفي، وتروية القلب.

الابتعاث في الطب البشري

الابتعاث في برامج التمريض

ابتعاث طبي الأسنان والصيدلة.

طب الطوارئ والعلاج النفسي والعناية المركز والتخدير

تمريض العناية المركزة وطب جراحة الأطفال والأنف والأذن والحنجرة والعنق وجراحة التجميل والعظام

طبي الأسرة وجراحة العين والأمراض الجلدية

شروط تقديم الابتعاث الخارجي

يبدأ تقديم الابتعاث الخارجي وزارة التعليم السعودية من يوم الأحد 15 أغسطس 2021، على حسب شروط التقديم التي وضعتها وزارة التعليم السعودية المرفقة بكل برنامج وعلى حسب التنبيهات التي سيتعرف عليها المتقدم عند الدخول على رابط بوابة سفير التقديم واختيار ما بين أحد المساريين الرئيسيين، ويعد أبرز تلك الشروط:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

أن يكون لائق طبي.

الحصول على الشهادة المطلوبة في التخصص المطلوب والمرحلة الدراسية المتقدم عليها.

توفر وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي موثق.

توفر معادلة الشهادة من الجهة ذات العلاقة للمؤهلات الصادرة من جامعات خارج المملكة.

الحصول على المؤهل الذي سيبتعث عليه لدراسته.

الحصول على درجات الاختبارات المطلوبة في آيلتس، أو التويفل على حسب كل برنامج ابتعاث

الحصول على المعدل المطلوب التراكمي في اختبارات الثانوية العامة والقدرات والتحصيلي.

الحصول على قبول مباشر وقد يتطلب ذلك في بعض برامح الزمالة لدي بعض الدول اجتياز اختبار معين.

أن يكون التخصص المقبول فيه مطابق لتخصصه السابق أو امتداداً له.

رابط سفير التقديم

تفاصيل التقديم سنجدها على رابط بوابة سفير التقديم المسار أو الرابط الموحد للتقديم على الابتعاث الخارجي في وزارة التعليم السعودية خلال الفترة الزمنية المخصصة لهذا الشأن بداية من اليوم الأحد.