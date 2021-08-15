أزمة لبنان تهدد مصير مليون طالب في مهب الريح

أعلن نقيب المعلّمين في المدارس الخاصّة رودولف عبّود، أن "المعلّمين لن يتمكّنوا من العودة إلى المدارس في شهر سبتمبر، كما لن يتمكّن الأهل من إرسال أولادهم إلى الصفوف، مع تفاعل المأساة المعيشيّة وتدهور القدرة الشرائيّة للرواتب واستمرار تفشّي فيروس كورونا".

وأضاف: "اجتماعات متلاحقة ستُعقَد في الأيام المقبلة في وزارة التربية لإيجاد المخارج المناسبة" فبعد أن اتسعت رقعة هجرة أساتذة التعليم في لبنان أسوة بهجرة الأطباء، وطاقم القطاع الصحي الذي ضُرب كما غيره من القطاعات الحيوية في لبنان حيث ترك العديد من المدرسين في التعليم الخاص مدارسهم العام الماضي وخاصة أصحاب الخبرة والمهارات الحديثة صار مستقبل مليون تلميذ لبناني في مهب الريح!

جديد وضع القطاع التربوي بالأرقام ما أصدره "مرصد الأزمة "في الجامعة الأميركية في بيروت مطلع الأسبوع الماضي من خلال تقريره الدوري الذي تناول أزمة قطاع التعليم في لبنان.

وأشارت المبادرةٌ البحثيةٌ التي أعدت تحت إشراف الدكتور ناصر ياسين في الجامعة الأميركية إلى أنه "مع بداية العام الدراسي تبدو الصورة قاتمة في قدرة حوالي مليون تلميذ على العودة إلى مقاعد الدراسة بعد سنتين مضتا، تعرَّض خلالهما القطاع التربوي في لبنان إلى الانهيار الاقتصادي-المالي وجائحة كورونا ".

وأوضح التقرير "أن الأزمة الاقتصادية تلقي بثقلها على التعليم في لبنان، وأكثرية الأسر اللبنانية (70 بالمئة) كانت تعتمد على المدرسة الخاصة وقُدِّرت حصة قطاع التعليم الخاص في لبنان قبل الأزمة بنحو 1,3 مليار دولار، وتعذرت تغطية كلفة الأقساط المدرسية من خلال المُدَّخرات التي تبخَّرت بفعل الأزمة في المصارف."

وهذا يجعل الانتقال إلى المدرسة الرسمية الملاذ الطبيعي مع وقوع أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، ولفت التقرير أن "حوالي 55000 طالب انتقلوا من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية خلال العام الدراسي الماضي، ما يؤشِّر إلى تحوُّل الكثير من الأُسَر إلى المدرسة الرسمية.

ولفت التقرير إلى "تدنِّي قيمة رواتب المعلمين في القطاع الرسمي وكانت تقدَّر قبل الأزمة بـ 1556 دولارا سنويًّا لمعلم الصفوف الأساسية، و2428 دولارا لمعلم الصفوف المتوسطة والثانوية، ومع الانهيار الحالي تراجعت قيمة الرواتب إلى 120 و 150 دولارا شهرياً وهجرة المعلمين والمعلمات، خلال العام الحالي، إلى دول الخليج العربي وأستراليا بالإضافة إلى كلفة التدفئة الباهظة في المدارس الواقعة على ارتفاع 700 متر عن سطح البحر خلال فصل الشتاء والكتب والقرطاسية.

ورأى مرصد الأزمة “ضرورة القيام بخطوات سريعة، منها إنشاء صندوق دعم لكل مدرسة رسمية، وتوأمة المدرسة مع مدارس في دول غنية، والإسراع في تنفيذ الاتفاقية الموقَّعة مع "البنك الدولي" لمشروع شبكات الأمان الاجتماعي، لتأمين معونة نقدية إضافية لأُسَر التلاميذ، واستخدام مساعدات "مؤتمر دعم لبنان" المنعقد في 4 أغسطس 2021 للاستثمار في المدارس المهنية والتقنية التي تشكِّل 23% فقط من مدارس لبنان، وإلا سيكون مستقبل مليون تلميذ في مهب الريح.

وبدوره قال رئيس مصلحة التعليم الخاص في لبنان عماد الأشقر لموقع "دوت الخليج" المشهد التربوي قاتم هذا العام مشيراً إلى أنه ومنذ عام 2019 والقطاع في حالة موت بطيء.

وأضاف "إذا بقي الوضع على حاله سيكون قطاع التعليم في خبر كان فالمؤسسات متجهة الى زيادة الأقساط بسبب انهيار العملة اللبنانية وتأثير ذلك على ميزانية المدارس ولا نعلم كم عدد المدرسين الذين هاجروا من لبنان نحو دول الخليج قبل بدء العام". وتابع الأشقر" كل شيء يبدو مقلقاً بدءاً من كلفة "سندويش الطالب" وصولا إلى سعر النقل وزيادة الأقساط ".

وتوقع أن يصير التعليم الخاص في لبنان تعليماً نخبوياً، وإذا افتتحت المدراس الخاصة أبوابها سيكون ذلك على حساب النوعية والمستوى".

وأضاف: "رصيد لبنان كان في مجال التربية والتعليم وهي الحاضنة الأساسية التي انكسرت ".

وعلم موقع دوت الخليج أن مجموعة من أهالي طلاب لبنان قرروا مغادرة البلاد لاستكمال تعليم أولادهم بالخارج.

ويعيش اللبناني صعوبات جمة أضيف إليها هموم متابعة العام الدراسي الذي بدأت ملامح تأخيره تظهر إلى العيان وسط مخاوف من عدم إمكانية القطاع التربوي من النهوض مجددا.