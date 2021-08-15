رقم دعم ريف للاسر المنتجة 1443 كيفية التواصل مع الدعم الفني reef

رقم دعم ريف للاسر المنتجة متاح لجميع الأفراد المستفيدين من الدعم والراغبين في الحصول عليه ، حيث هذا الرقم يعتبر من الأرقام الهامة والذي يريد معرفته الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك حتى يستطيعوا التواصل مع البرنامج الحكومي الذي تم تفعيله من أجل دعم المزارعين في المملكة العربية السعودية ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بتوضيح رقم دعم ريف للأسر المنتجة وطرق التواصل مع الدعم الفني بالتفصيل.

ما هو دعم ريف للأسر المنتجة ؟

دعم ريف للأسر المنتجة هو من ضمن البرامج المهمة التي قامت المملكة العربية السعودية بتفعيله ضمن رؤية السعودية ٢٠٣٠ م حيث أن هذا الدعم يعمل على مساعدة الأسر المنتجة من المزارعين وذلك من أجل التنمية لجميع المشاريع التي تخص المزارع في حياته حتى يتسنى لهم تنمية هذه المشروعات وعزيز المجال الزراعي والريفي داخل المملكة والبدء في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المزروعات والبدء بعد ذلك في التصدير خصوصًا الفواكه والبن والعسل الطبيعي وغيرهم..

رقم دعم ريف للاسر المنتجة 1443

قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية بتوفير خدمة العملاء برنامج ريف وذلك حتى يتم الرد على أي إستفسار للمواطنين الذين يشتركون في برنامج دعم الأسر المنتجة وذلك يتم عن طريق رقم دعم ريف الموحد وهو (١٩٩٣٠) حيث أنه يتم الرد على جميع الاستفسارات التي يحتاج إليها المواطن بداية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً.

[19930]

شروط التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة 1443

يعمل برنامج دعم ريف للأسر المنتجة على مساعدة المواطنين السعوديين الذين يعملون في مجال الزراعة حتى يتم دعمهم ماديا وذلك لرفع مستوى المجال الزراعي في المملكة العربية السعودية وحتى يحصل المزارع السعودي على دعم الأسر المنتجة يجب أن تتوافر فيه بعض الشروط وهذه الشروط تتمثل في الآتي:-

يجب أن يكون المواطن المتقدم للحصول على دعم الأسر المنتجة لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.

لابد أن يكون المواطن ينتمي لأي من المهن الزراعية أو أنه يقوم بتقديم خدمة تابعة للإنتاج الزراعي.

ينبغي أن تكون القيمة المالية للدعم لا تزيد عن أربعة وخمسون ألف ريال سعودي كل عام ويجب أن تقسم شهرياً وذلك طبقاً لحالة مستوفي الدعم.

يجب أن يكون الدخل الشهري المواطن الذي يرغب في الحصول على الدعم أقل من ستة ألاف ريال سعودي شهرياً.

يجب أن يكون المتقدم من سكان المناطق الزراعية الموجودة في المملكة العربية السعودية.

على المواطن القيام بتقديم إثبات مزاولة أي مهنة من المهن الخاصة بالقطاع الزراعي.

يجب على المتقدم للحصول على الدعم أن يمتلك حساب في أي بنك ولا بد أن يكون هذا الحساب مفعل.

يشترط على المواطن أن يكون غير مستفيد من أي برامج تمويلية خاصة بالمجال الزراعي ولكنه من الممكن أن يقوم المواطن بالإستفادة من برامج أخرى للدعم الحكومي.

لا يمكن لأي مواطن يعمل بالقطاعين الحكومي أو الخاص التقديم للحصول على دعم الأسر المنتجة.

طريقة التسجيل في برنامج ريف للأسر المنتجة

حتى يتمكن المواطن من التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة فعلية إتباع الخطوات الآتية:-

يجب أولا الذهاب المباشر إلى رابط منصة ريف الإلكترونية.

ثم يتم إختيار رابط ” سجل الآن ” ثم إضافة البيانات المطلوبة.

القيام بتسجيل كل من الاسم الرباعي ، رقم السجل المدني ، تاريخ الميلاد ، والحالة الإجتماعية.

يتم بعد ذلك القيام بتسجيل رقم الهاتف المفعل وتحديد المؤهل الدراسي.

يتم إرفاق صورة لكل من الهوية الوطنية وفاتورة الكهرباء المنزلية.

يتم تسجيل نبذة عن نوع النشاط والمشروع الزراعي.

يتم تقديم وثيقة العمل الحر وأيضاً حسابات التواصل الإجتماعي وبعدها يتم الضغط على أيقونة ” التقديم”.

وفي نهاية مقالنا نكون قد قدمنا لكم رقم دعم ريف للاسر المنتجة 1443 وأيضاً قد قومنا بذكر ما هو دعم الأسر المنتجة وأيضاً تعرفنا على الشروط التي يجب أن تتوافر عند التقدم للحصول على الدعم وكيفية التسجيل إلكترونياً في برنامج دعم ريف للمشروعات الزراعية.