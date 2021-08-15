بالأسم ورقم الجلوس .. نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 على بوابة الأزهر بالدرجات

نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، يعيش طلبة الثانوية الأزهرية حالة من القلق والخوف انتظارا لظهور النتيجة خاصة وأنه لم يعد يفصلنا عنها سوى ساعات قليلة فقط، حيث أعلن مصدر مسئول بالوزارة أنه قد تم الأنتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة وأنه سوف يتم الأعلان عنها اليوم، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على تفاصيل ظهور نتيحة الثانوية الأزهرية.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2021:

وقد أعلن مصدر مسئول بالوزارة أنه قد تم الأنتهاء من أعمال التصحيح وان النتائج مبشرة هذا العام، جاءت أنباء مؤكدة من على لسان شيخ الأزهر الشريف أنه سوف تظهر النتيجة صباح غدا الأحد الموافق 15 أغسطس 2021، وسوف يتم الأعلان عن النتيجة من خلال مؤتمر صحفي يرأسه شيخ الازهر ويحضره كافة هيئات التدريس بالأزهر وسوف يتم الأعلان عن نسب النجاح هذا العام ومقارناتها بالعام الماضي وكذلك أعلان أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية.

ومن الجدير بالذكر أن لجان التصحيح قد أنتهت اليوم من أعمال التصحيح ورصد الدرجات واعمال التدقيق والمراجعة وسوف يتم التصديق عليها اليوم صباحا من قبل وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضيني، وسوف يتم رفع النتيجة عبر بوابة الأزهر التعليمية.

رابط الاستعلام عن النتيجة الثانوية الأزهرية:

وقد انتهى طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي من أداء الامتحانات في 1 أغسطس 2021، ومن الجدير بالذكر أن قد قام بتأدية امتحانات الصف الثالث الثانوي عدد 113473 طالب وطالبة، منهم 38 ألف طالب وطالبة تخصص علمي علوم وعلمي رياضة.

ويمكنك عزيزي الطالب الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي من خلال بوابة الأزهر الالكترونية وهو الموقع الرسمي الوحيد الذي أعلنته الوزارة للحصول على النتيجة من خلال الخطوات التالية:

وسوف تفعيل الرابط المذكور فور اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 في الساعات الأولى من صباح الغد، ومن خلال هذا المقال سوف نوافيكم بكل جديد ويمكنكم ترك الأسم ورقم الجلوس وسوف تقوم آسرة موقع ثقفني بالأستعلام عن النتيجة وارسالها لكم فور ظهورها ونتمنى لك عزيزي الطالب والطالبة دوام النجاح والتوفيق.