عرض سداد المديونية بالتقسيط على 35 سنة لدى مصرف الراجحي

عرض سداد المديونية بالتقسيط على فترة زمنية طويلة الأجل تصل إلى 35 عام لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية ونظراً لظروف الحالية يسعى كل مواطن إلى تسديد المديونية الخاصة به ولذلك يبحث المواطن عن أفضل برامج سداد المديونية المقدمة من قبل البنوك واليوم من خلال هذا المقال سوف نتعرف على عرض سداد المديونية بالتقسيط المقدم من قبل مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية.

عرض سداد المديونية لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية

يوفر الآن مصرف الراجحي بالمملكة العربية عرض سداد المديونية العقارية والذى صمم به عدد كبير من المزايا من أجل مساعدة العملاء فمن خلال برنامج سداد المديونية العقارية يستطيع العميل تحويل جميع مديوناته العقارية بمبدأ المرابحة الشرعية وأيضاً يتميز هذا البرنامج بالآتي:

يتميز برنامج سداد المديونية العقارية لدى مصرف الراجحي بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.

عرض سداد المديونية العقارية يتميز بأنه لا يشترط دفعة مقدمة من الحصول عليه.

برنامج سداد المديونية العقارية من مصرف الراجحي يتميز بهامش ربح تنافسي.

وأيضاً يستطيع العميل المتقدم لطلب تمويل سداد المديونية العقارية من سداد قيمة التمويل على أقساط ربما تصل إلى 35 عام.

كذلك يتميز تمويل سداد المديونية العقارية من مصرف الراجحي بقسط شهري ليس كبير.

شروط برنامج سداد المديونية لدى مصرف الراجحي

برنامج سداد المديونية العقارية من مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية متوفر دون الحاجة إلى دفع مقدمة وكذلك لا يتعارض مع أحكام الشريعة ولكن هناك عدد من الضوابط التي لابد من توافرها في العميل وهي:

لابد أن يكون المتقدم على برنامج سداد المديونية العقارية يحصل على دخل شهري لا يقل عن 3500 ريال سعودي.

يشترط أن يكون هناك تسجيل ملكية العقار باسم العميل المتقدم.

أيضاً لابد من تحويل الراتب لدى مصرف الراجحي.

طريقة الحصول على برنامج سداد المديونية العقارية من مصرف الراجحي

وفر مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية عدة طرق من أجل الحصول على تمويل سداد المديونية العقارية والذى يتميز بالتقسيط على 35 عام ومن أجل التيسير على المواطنين يقدم مصرف الراجحي عدة طرق مختلفة والعميل هو الذى يحدد الطريقة التي تتناسب معه: