موعد اعلان نتيجة الثانوية 2021 النهائي وتوقع بانخفاض الحد الأدني للقبول بالجامعات

تفرق أيام قليلة بيننا وبين موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021. فازدادت نسب البحث عن موعد إعلان النتيجة. وازداد معها قلق الطلاب وكذلك أولياء الأمور للرغبة في الاطمئنان على مستقبل أبنائهم ومعرفة مصيرهم الجامعي. وذلك بعد أداء امتحانات الشعبتين العلمي والأدبي بطريقة مختلفة لهذا العام تضمنت أساليب مختلفة لأفكار الأمتحانات تواكب التكنولوجيا والتطوير العلمي.

موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة النهائي 2021

ازدادت الشائعات في الآونة الأخيرة عن تحديد موعد ظهور النتيجة. وكان أخرها عن إعلانها اليوم الأحد ولكن لم يكن لها أساس من الصحة. فقد قام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والبحث العلمي بالرد عليها عبر صفحته الرئيسية عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك. مؤكدا على عدم صحة هذه الإشاعات. ومعلنا أن نتيجة الثانوية العامة ستظهر خلال الفترة من يوم 16ي يوم 18 من الشهر الجاري على الأكثر. وبعد ذلك قام خلال مؤتمر عاجل بتحديد الموعد النهائي لنتيجة الثانوية العامة 2021 رسميا وهو الثلاثاء المقبل الموافق 16 أغسطس 2021. وذلك حتى لا ينساق الناس وراء الإشاعات وتزداد رهبة الأبناء وكذلك الآباء.

طريقة وموعد اعلان نتيجة الثانوي العام 2021

أكد الدكتور طارق شوقي أيضا على أنه سيلعن النتيجة خلال مؤتمر صحفي عبر الموقع الرئيسي لوزارة التربية والتعليم المصري وخلال صفحته الرسمية علي الفيس بوك أيضا.

مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 الرسمي

سيتم إعلان النتيجة يوم الثلاثاء القادم الموافق 16 من الشهر الجاري وذلك بعد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم كما أوضح عبر صفحته الرئيسية. وسيتم إعلان النتيجة والمؤشرات الأولية للتنسيق الجامعي لهذا العام ن خلال المؤتمر الصحفي من خلال بث مباشر الذي سيقام ويعرض من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

توقعات الحد الأدنى للقبول بالكليات 2021

اجتمع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي منذ أيام مع كلا من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار وذلك لمناقشة الوضع الحالي لنتيجة الثانوية العامة وتوقع المؤشرات الخاصة بالحد الأدنى للقبول بالجامعات على مستوى الجمهورية. وقد أجمعت التوقعات علي انخفاض الحد الأدنى لدرجات القبول بالكليات والجامعات الخاصة هذا العام وذلك كان مقارنة بالأعوام السابقة.