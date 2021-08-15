الابتعاث الخارجي 2021 وزارة التعليم تستقبل طلبات الابتعاث الخارجي عبر موقع moe.gov.sa

الابتعاث الخارجي 2021 ، ينتظر الكثيرين من الباحثين عن العلم في أرجاء المملكة العربية السعودية عن موعد الإعلان عن تلقي طلبات الابتعاث الخارجي، وحصولهم على فرصة تلقي العلم وحجز مقعد في البرنامج المخصص للبعثات الخارجية المقدم من وزارة التربية والتعليم في المملكة، فقد تم تدشين ذلك البرنامج من قبل خادم الحرمين الشريفين في عام 2005، ويعد هذا البرنامج من المشروعات التي تهدف لرؤية المملكة في 2030، لتحسين المعايير العلمية والأدبية نحو مستقبل مشرق لأبناء المملكة، ونقدم لكم أهم واحدث تفاصيل الابتعاث الخارجي 2021 عبر موقع ثقفني فتابعونا.

الابتعاث الخارجي 2021 وزارة التعليم

صرحت وزارة التربية والتعليم على موقعها الرسمي تويتر أنه ابتداءً من صباح يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021؛ تستعد الوزارة لاستقبال طلبات التقديم للابتعاث الخارجي 2021 لدرجات البكالوريوس والماجستير والزمالة والتخصص الدقيق في كلاً من:

الطب البشري. وطب الأسنان. والصيدلة. والعلوم الطبية التطبيقية. التمريض.

يهدف البرنامج إلى إرسال المنح الدراسية للطلاب المتفوقين في مختلف المجالات لاستكمال أشكال الدراسة في الجامعات المتقدمة حول العالم. يتم تقييم المتقدمين للحصول على المنح الأجنبية من قبل وزارة التربية والتعليم من قبل الهيئات ذات الصلة للتأكد من استيفائهم لشروط التقديم.

التخصصات المتاحة للبعث الخارجية

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان صدر أمس اليوم إنها حددت التخصصات ذات الأولوية ، بما في ذلك كلاً من :

طب العناية المركزة، وطب الطوارئ، والتخدير والطب والعلاج النفسي.

وكذلك تمريض العناية المركزة وجراحة الأطفال والأذن والأنف والحنجرة والرأس وعنق الرحم والتجميل.

بالإضافة إلى طب الأسرة، وجراحة العظام، والأمراض الجلدية، وطب العيون.

بالإضافة إلى تخصصات محددة من العلوم الطبية التطبيقية.

بما في ذلك طب الأقدام والأطراف الاصطناعية وتقويم العظام ، والعلاج التنفسي أو المهني ، وتكنولوجيا تروية القلب ، والطب النووي.

تستقبل #وزارة_التعليم غداً الأحد طلبات التقديم على الابتعاث الخارجي في التخصصات الصحية؛ لدرجة البكالوريوس والماجستير والزمالة والتخصص الدقيق في الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم الطبية التطبيقية، والتمريض.

التقديم: https://t.co/6tH2wfFXNahttps://t.co/QJbFHpF9IX pic.twitter.com/C1873CkPKx — وزارة التعليم - جامعي (@mohe_sa) August 14, 2021

رابط التقديم للابتعاث الخارجي 2021

شددت الوزارة على جميع الراغبين في التقديم لمنحة الابتعاث الخارجي والذين يستوفون متطلبات الشروط اللازمة للحصول على المنحة فيجب عليهم تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية moe.gov.sa

شروط التقديم في الابتعاث الخارجي 2021

وضعت وزارة التربية والتعليم شروط التقديم الابتعاث الخارجي والتي يجب استيفاءها في المتقدمين ومن أبرز الشروط اللازمة للحصول على منحة الابتعاث الخارجي هي كالآتي: