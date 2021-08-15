ما المواد الاختيارية في نظام المقررات الجديد 1443 للثانوية العامة في السعودية. وهي المقررات التي التي يدرسها الطلاب خلال العام الدراسي. فيمكن للطالب دراسة مقررين لأربعة مقررات اختيارية إلى جانب المواد المقررة ببرنامج التخصص حسب المسار المُختار إما مسار العلوم الإنسانية أو العلوم الطبيعية.

نظام المقررات السعودية الجديد

وضعت وزارة التعليم السعودي نظامًا للمقررات الدراسية بالمرحلة الثانوية إلى جانب النظام التقليدي المعمول بيه حيث يتم السماح للطالب بالتسجيل الدراسي بكل فصل دراسي على حدى. ويختار المقررات التي يقوم بدراستها خلال الفصل الدراسي من بين المقررات الإلزامية والاختيارية ويصل مجموعها 5-7 مواد بالفصل الدراسي الواحد، وبُمنح الطالب حرية حذف أو إضافة المواد وفقًا لضوابط محددة.

ما المواد الاختيارية في نظام المقررات الجديد 1443

يشتمل النظام الجديد للمقررات على نوعين من المواد الدراسية التي يدرسها الطلاب خلال العام الدراسي. وهي مقررات اختيارية ومقررات إجبارية بإمكان الطالب الاختيار في مقررات البرنامج الاختياري من المواد الآتية:

القرآن الكريم 2.

الفقه 3.

التدريب العلمي.

علم الأرض.

الحاسب الآلي 3.

علم الفلك.

التربية الفنية.

البحث ومصادر المعلومات.

أساسيات المحاسبة.

الإنجليزي 6.

برنامج مهنة وعمل ويشتمل على التهديدات الصحية والكهرباء والنجارة واللحام والحاسب الآلي.

مواد نظام المقررات للمرحلة الثانوية

تنقسم المواد الدراسية بالمرحلة الثانوية لثلاث أقسام وهي مقررات البرنامج المشترك ومقررات البرنامج التخصصي والذي يشمل مقررات العلوم الطبيعية ومقررات العلوم الإنسانية على النحو الآتي:

مقررات البرنامج المشترك:

العلوم الشريعة وتضم : القرآن الكريم والتفسير والتوحيد والحديث والفقه والحديث.

برنامج اللغة العربية ويشمل مواد اللغة العربية 1، 2، 3، 4.

برنامج الرياضيات ويشتمل على الرياضيات 1، 2.

برنامج العلوم ويشمل الكيمياء والفيزياء والأحياء وعلوم البيئة.

برنامج اللغة الإنجليزية ويشمل اللغة الإنجليزية 1، 2، 3 ، 4.

برنامج الاجتماعات وبشمل مادة الاجتماعيات.

برنامج المهارات الحياتية والتربية الأسرية.

برنامج الحاسب وتقنية المعلومات ويشمل حاسب آلي 1، 2.

برنامج التربية الصحية والبدنية للبنين .

برنامج التربية الصحية والنسوية للبنات.

مقررات البرنامج التخصصي في العلوم الطبيعية

الرياضيات : 3 ، 4 ، 5 ، 6.

العلوم وتشكل كيمياء 2 ،3 ، 4، فيزياء 2 ،3 ، 4 وأحياء 2 ،3.

اللغة وتشمل اللغة الإنجليزية 5.

مقررات البرنامج التخصصي في العلوم الإنسانية