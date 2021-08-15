لا تفوتوا عروض العثيم اليوم تبدأ من 10 ريال وعشرين ريال وخصومات هائلة من othaim mall

عروض العثيم تستمر في تقديم أعلى الخصومات هذا الأسبوع على المئات من السلع والمنتجات المعروضة في أسواق عبد الله العثيم المنتشرة في جميع أنحاء المملكة. فمن المعروف أن أسواق العثيم تتبع مؤسسة صالح العثيم التجارية وبدأت نشاطها منذ عام 1956. وحتى يومنا هذا تستمر الشركة في سياستها التوسعية بخطى ثابتة وتعمل المؤسسة جاهدة على تحقيق الرضا للعملاء. وتمتلك الشركة مستودعات كبيرة على درجة عالية من الجودة ومطابقة للمواصفات من أجل تخزين السلع المختلفة. وتقدم مؤسسة العثيم نظام ” جملة المستهلك” التي توفر الكثير من الأموال للمستهلكين وجذبت العديد من العملاء الجدد. عروض العثيم اليوم تخفيضات كبيرة على اللحوم والتمور من أسواق العثيم. حيث يوجد في بروشور العروض تخفيض على لحم العجل البلدي بالعظم مقابل 32.95 ريال لكل كيلو.

سعر كيلو اللحم البلدي بدون عظم 39.95 ريال. يمكنك استخدام لحم العجل في إعداد كثير من الوصفات اللذيذة مثل حنيذ اللحم.

اشتري كيلو من لحم بدون عظم مقابل 38.95 ريال سعودي.

صندوق من التمر الرطب السكري الطازج مقابل 7.95 ريال.

تمر رطب نبوت سيف سعر الصندوق 8.45 ريال.

اشتري تمر عجوة المدينة سعر العلبة وزن كيلو جرام فقط 30 ريال. عروض العثيم اليوم صندوق من رطب سلج طازج مقابل 7.95 ريال سعودي.

احصل على اثنين كيلو من تمر برحي مقابل عشرة ريالات فقط.

كورن فليكس كيلوجز وزن 500 جرام فقط مقابل عشرة ريالات للحبة بدلاً من 18.95 ريال.

اشتري 2 كيلو جرام من يوسفي كلمنتينا مقابل 10 ريال بدلاً من 15.90 ريال.

2 كيلو من لبنة تشيز لاند كاملة الدسم مقابل ثلاثين ريالاً فقط بدلاً من 47.90 ريال.



دجاج لاتينا المجمد وزن الحبة 900 جرام بعشرة ريالات فقط بدلاً من 13.5 ريال. يمكنك إعداد وجبة الدجاج المشوي أو صنية البطاطس بالدجاج اللذيذة.

اشتري اثنين كيلو من المكدوس مقابل ثلاثين ريالاً فقط.

ملين ملابس كمفورت 4 لتر سعر الحبة 20 ريال بدلاً من 35.75 ريال. othaim mall offers بطاطس لامب وستون تويسترز أو كريسكت وزن الحبة 750 جرام بسعر 10 ريالات فقط بدلاً من 14.75 ريال.

عرض ثلاث حبات من خضار ساديا اشتري بازيلاء خضراء أو ذرة حلوة أو فاصوليا خضراء مقطعة. أو كيس من الخضر المشكلة مع الذرة وزن 900 جرام أو احصل على الملوخية وزن 400 جرام مقابل عشرة ريالات فقط. othaim mall offers دجاج بروستد كلاسيك شرائح وزن 750 جرام مقابل 25.95 ريال للكيس بدلاً من 33.95 ريال.

أفخاذ دجاج غليظة أو أجنحة دجاج وزن 900 جرام سعر الطبق 7.95 ريال فقط.

صدور دجاج طرية وزن 2 كيلو لإعداد وجبة شاورما الدجاج اللذيذة أو إعداد البانيه مقابل 43.95 ريال للكيس بدلاً من 55 ريال.

زيتون كوبوليفا أسود بلا نوى 75 جرام بسعر 3.75 ريال للحبة بدلاً من 4.75 ريال. الوسوم

عروض العثيم تستمر في تقديم أعلى الخصومات هذا الأسبوع على المئات من السلع والمنتجات المعروضة في أسواق عبد الله العثيم المنتشرة في جميع أنحاء المملكة. فمن المعروف أن أسواق العثيم تتبع مؤسسة صالح العثيم التجارية وبدأت نشاطها منذ عام 1956. وحتى يومنا هذا تستمر الشركة في سياستها التوسعية بخطى ثابتة وتعمل المؤسسة جاهدة على تحقيق الرضا للعملاء. وتمتلك الشركة مستودعات كبيرة على درجة عالية من الجودة ومطابقة للمواصفات من أجل تخزين السلع المختلفة. وتقدم مؤسسة العثيم نظام ” جملة المستهلك” التي توفر الكثير من الأموال للمستهلكين وجذبت العديد من العملاء الجدد. عروض العثيم اليوم تخفيضات كبيرة على اللحوم والتمور من أسواق العثيم. حيث يوجد في بروشور العروض تخفيض على لحم العجل البلدي بالعظم مقابل 32.95 ريال لكل كيلو.

سعر كيلو اللحم البلدي بدون عظم 39.95 ريال. يمكنك استخدام لحم العجل في إعداد كثير من الوصفات اللذيذة مثل حنيذ اللحم.

اشتري كيلو من لحم بدون عظم مقابل 38.95 ريال سعودي.

صندوق من التمر الرطب السكري الطازج مقابل 7.95 ريال.

تمر رطب نبوت سيف سعر الصندوق 8.45 ريال.

اشتري تمر عجوة المدينة سعر العلبة وزن كيلو جرام فقط 30 ريال. عروض العثيم اليوم صندوق من رطب سلج طازج مقابل 7.95 ريال سعودي.

احصل على اثنين كيلو من تمر برحي مقابل عشرة ريالات فقط.

كورن فليكس كيلوجز وزن 500 جرام فقط مقابل عشرة ريالات للحبة بدلاً من 18.95 ريال.

اشتري 2 كيلو جرام من يوسفي كلمنتينا مقابل 10 ريال بدلاً من 15.90 ريال.

2 كيلو من لبنة تشيز لاند كاملة الدسم مقابل ثلاثين ريالاً فقط بدلاً من 47.90 ريال.



دجاج لاتينا المجمد وزن الحبة 900 جرام بعشرة ريالات فقط بدلاً من 13.5 ريال. يمكنك إعداد وجبة الدجاج المشوي أو صنية البطاطس بالدجاج اللذيذة.

اشتري اثنين كيلو من المكدوس مقابل ثلاثين ريالاً فقط.

ملين ملابس كمفورت 4 لتر سعر الحبة 20 ريال بدلاً من 35.75 ريال. othaim mall offers بطاطس لامب وستون تويسترز أو كريسكت وزن الحبة 750 جرام بسعر 10 ريالات فقط بدلاً من 14.75 ريال.

عرض ثلاث حبات من خضار ساديا اشتري بازيلاء خضراء أو ذرة حلوة أو فاصوليا خضراء مقطعة. أو كيس من الخضر المشكلة مع الذرة وزن 900 جرام أو احصل على الملوخية وزن 400 جرام مقابل عشرة ريالات فقط. othaim mall offers دجاج بروستد كلاسيك شرائح وزن 750 جرام مقابل 25.95 ريال للكيس بدلاً من 33.95 ريال.

أفخاذ دجاج غليظة أو أجنحة دجاج وزن 900 جرام سعر الطبق 7.95 ريال فقط.

صدور دجاج طرية وزن 2 كيلو لإعداد وجبة شاورما الدجاج اللذيذة أو إعداد البانيه مقابل 43.95 ريال للكيس بدلاً من 55 ريال.

زيتون كوبوليفا أسود بلا نوى 75 جرام بسعر 3.75 ريال للحبة بدلاً من 4.75 ريال.

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