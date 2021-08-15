مقتل 22 شخصا فى كمين مسلح استهدف مجموعة دينية فى نيجيريا

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة ديلى نيجيرى النيجيرية أن ما لا يقل عن 22 شخصا قد لقوا مصرعهم يوم السبت عندما هاجم مسلحون مسافرين فى جادا-بيو على طول طريق جوس-زاريا فى منطقة جوس نورث الحكومية المحلية بولاية بلاتو وسط نيجيريا.

وذكر تقرير الصحيفة أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة العديد من الركاب الآخرين.

وقيل إن الضحايا من أتباع داهيرو باوتشى، رجل دين إسلامى مقيم فى كادونا.

وبحسب ما ورد نصب المهاجمون كمينًا للمجموعة، أثناء عودتهم من صلاة رأس السنة الهجرية التى نظمها رجل الدين فى ولاية فاوتشى.

فيما نقلت تقارير إعلامية عن الشرطة أن الهجوم استهدف قافلة حجاج مسلمين تضم 90 شخصا، مشيرة إلى أن ميليشيا مسيحية يشتبه فى أنها تقف وراء الهجوم.

وقالت الشرطة إن مجموعة من المهاجمين يشتبه فى أنهم من شباب قبيلة إيريجوى (أغلبهم من المسيحيين) هاجمت قافلة تضم 5 حافلات من المسلمين".

وأوضحت الشرطة أن 22 شخصا لقوا حتفهم فى الهجوم، بينما أصيب 14 آخرون.

وتشهد نيجيريا تدهورا أمنيا بالغا جراء الهجمات التى تشنها الجماعات المتطرفة فى أنحاء واسعة من البلاد.