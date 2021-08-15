تردد قناة ssc الرياضية نايل سات وعرب سات hd دوري الأمير محمد بن سلمان

تردد قناة ssc الرياضية نايل سات وعرب سات hd، من الترددات الهامة خلال هذه الفترة هو تردد القناة الرياضية السعودية ssc التي إصدار بثها مؤخراً من أجل بث العديد من المحافل الرياضية التي يتابعها الجمهور السعودي وغير السعودي بالوطن العربي، حيث تعتبر قنوات ssc هي قنوات تمتلك حقوق بث الدوريات السعودية لكرة القدم والعديد من اللعبات الرياضية التي يتابعها الكثير من محبي الرياضية، هذا وقد تعاقدت الشركة الرياضة السعودية مع مجموعة مميزة من المحللين والمعلقين الكبار والمعروفين بجميع أنحاء الوطن العربي، من أجل البدء في تحليل مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان، لتصبح القنوات الرياضية السعودية ssc الجديدة، علامة بارزة في نقل مباريات كرة القدم لتنافس القنوات الرياضية القيمة لكافة المسابقات التي يتم عرضها علي القناة، واليكم تردد قناة ssc الرياضية نايل سات وعرب سات hd.

قناة ssc للرياضة السعودية والعالمية

من خلال استقبال التردد الجديد لقناة ssc الرياضية يمكن لكل مشاهد بسهولة أن يتابع عدد كبير من المباريات المحلية والمباريات الدولية، التي سيتم نقلها داخل المملكة وخارجها حصرياً بدون تشفير من خلال القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، حيث ستتولي القناة بث البطولات التالية والتي سيتم نشرها من خلال ترددات قناة ssc:

بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان.

بطولة كأس السعودية.

بطولة دوري أبطال آسيا.

عروض المصارعة الحرة.

كأس السوبر الإسباني.

مباريات المنتخب السعودي في البطولات الدولية.

المباريات الدولية العالمية للمنتخبات والأندية.

ملخصات خاصة عن تغطيات حصرية تتم يومياً لأفضل الدوريات الأوربية مثل الدوري الانجليزي والإيطالي والفرنسي.

وتعد هذه القنوات من القنوات المجانية الغير مشفرة التي يتم بثها لمتابعة كل اللعبات الرياضية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

التردد الجديد لقناة ssc علي القمر الصناعي نايل سات

من خلال تردد قناة ssc نايل سات يمكن لجميع المشاهدين متابعة جميع المباريات الرياضية الخاصة بكرة القدم وغيرها من اللعبات الرياضية المتعددة، واليكم تردد القناة:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة ssc عربسات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4