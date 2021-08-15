المستشفيات اللبنانية تستغيث بسبب انقطاع الكهرباء ونقص المازوت

جدة - نرمين السيد - وعن الوضع فى المستشفيات بلبنان، أعلن المركز الطبى فى الجامعة الأمريكية فى بيروت أنه يواجه كارثة وشيكة قد تسبب الإغلاق القسرى المحتمل، اعتبارا من صباح بعد غد الإثنين نتيجة انقطاع الوقود.

وأضاف المركز، أن الإغلاق يعنى أن أجهزة التنفس الاصطناعى وغيرها من الأجهزة الطبية المنقذة للحياة ستتوقف عن العمل، وسيموت على الفور 40 مريضا بالغا و15 طفلا يعيشون على أجهزة التنفس، و180 شخصا يعانون من الفشل الكلوى سيموتون بالتسمم بعد أيام قليلة من دون غسيل الكلى، كما سيموت المئات من مرضى السرطان، سواء من البالغين أو الأطفال، فى الأسابيع والأشهر القليلة اللاحقة من دون علاج مناسب – على حد ما ورد ببيان المركز.

ووجه المركز الطبى نداء عاجلا إلى الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة ووكالاتها من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وإلى جميع الوكالات والمنظمات القادرة على المساعدة، وذلك لتزويد المركز الطبى بالوقود الكافى قبل أن يضطر إلى الإغلاق فى غضون أقل من 48 ساعة.

وأشار إلى أن ذلك يأتى فى وقت يواجه فيه المركز أزمات على جميع المستويات منها نقص فى الأدوية، ونقص فى المستلزمات الطبية، وانقطاع التيار الكهربائى الفاضح – على حد وصف المركز - فى الآونة الأخيرة واستحالة إنتاج الكهرباء مع عدم وجود إمدادات وقود مجدية لأيام.

وحمل المركز الطبى التابع للجامعة الأمريكية ببيروت الحكومة اللبنانية والمسؤولين فى الدولة اللبنانية، المسؤولية الكاملة عن هذه الأزمة والكارثة الإنسانية، وعن أى حادثة ضرر أو وفاة ناجمة من عدم إمكانية تقديم الرعاية الطبية فى المركز الطبى فى الجامعة الأمريكية فى بيروت بالإضافة إلى غيره من المستشفيات ومقدمى الرعاية الصحية فى لبنان الذين يواجهون الواقع نفسه.

وفى السياق ذاته، أكد فراس الأبيض مدير مستشفى رفيق الحريرى الجامعى - (المركز الطبى الرئيسى لمعالجة حالات الإصابة بفيروس كورونا فى لبنان) أن مولدين اثنين فقط يعملان من مولدات المستشفى السبعة، وذلك من أجل الحفاظ على ما توفر من الوقود لأطول فترة ممكنة.

وشدد الأبيض فى تصريحات له اليوم السبت، على أن العاملين يمارسون مهامهم فى ظروف صعبة للغاية، لكنهم يواصلون تقديم خدماتهم على الرغم من ذلك.

وفى السياق ذاته، أعلن مستشفى المقاصد ببيروت عدم قدرته على استقبال وعلاج المرضى مؤكدا انقطاع المازوت عن المستشفى وعدم توافر الأدوية الأساسية لمرضى غسيل الكلى وأدوية البنج وغيرها من الأدوية.

ويشهد لبنان أزمة حادة فى توفير الطاقة الكهربائية حيث تغرق أغلب المناطق فى ظلام دامس بسبب نقص إمدادات الشبكة الحكومية وانقطاع المازوت اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء وخصوصا بعد قرار رفع الدعم عن الوقود.

وقام الجيش اللبنانى اليوم وقوى الأمن الداخلى (الشرطة اللبنانية) بمداهمات لعدد من محطات الوقود التى تمتنع عن بيع البنزين والمازوت للمواطنين انتظارا لرفع أسعارها بعد رفع الدعم.