جدة - نرمين السيد - تمكنت فرق الحماية المدنية والإطفاء التونسية من السيطرة على 13 حريقا من حرائق الغابات من أصل 17 حريقا متواصلا منذ بداية الأسبوع الجارى.



جدة - نرمين السيد - تمكنت فرق الحماية المدنية والإطفاء التونسية من السيطرة على 13 حريقا من حرائق الغابات من أصل 17 حريقا متواصلا منذ بداية الأسبوع الجارى. وقال المتحدث باسم الحماية المدنية التونسية، إن الحرائق امتدت إلى غابات ولايات القيروان وجندوبة وزغوان الكاف وبنزرت.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تونس: السيطرة على 13 من حرائق الغابات خلال الأسبوع الجارى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.