رابط بوابة الأزهر www.azhar.eg استعلام نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس

زادت في الساعات الأخيرة علميات البحث حول رابط بوابة الأزهر الشريف بالتزامن مع اقتراب الأزهر الشريف الاعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 في كافة محافظات جمهرية مصر العربية، حيث أعلن الأزهر الشريف أن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول ستكون متاحة لكافة طلاب الأزهر في مختلف المحافظات من خلال موقع بوابة الأزهر الشريف على شبكة الانترنت.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

وكان طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية في مختلف محافظات الجمهرية قد عاشوا حالة من الترقب والانتظار لظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، إلا أن المسؤولين في الأزهر الشريف قد حسموا أمر ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث تم الاعلان عن موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية، والذي سيكون يوم الأحد الخامس عشر من أغسطس من العام 2021 بمشيئة الله تعالى، حيث سيقوم الأزهر الشريف بالاعلان عن نتيجة الأزهر من خلال مؤتمر صحفي يعقده الأزهر الشريف، وبحضور العديد من الصحفيين، ومراسلي القنوات الفضائية، وذلك من أجل نقل وقائق المؤتمر الصحفي الخاص بنتيجة الثانوية الأزهرية، قبل أن يقوم الأزهر الشريف بإتاحة النتيجة لكافة طلاب الثانوية الأزهرية عبر موقع بوابة الأزهر الشريف.

بوابة الأزهر

وتسهيلاً على طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية في جمهورية مصر العربية، فسيتم الاعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية من خلال موقع بوابة الأزهر الشريف على الانترنت، حيث سيتمكن طلاب الثانوية الأزهرية من معرفة نتائجهم في كافة المواد الدراسية ومجموعهم في نتيجة الثانوية الأزهرية من خلال رقم الجلوس الخاص بكل طالب، وهو الأمر الذي وفر الوقت والجهد على طلاب الأزهر من أجل التمكن من الاستعلام عن نتائجهم واستخراجها بصورة سهلة وبسيطة، حيث أن الأمر لايستغرق سوى دقائق معدودة، وسيتمكن الطالب بنفسه من معرفة نتيجته في الثانوية الأزهرية.

رابط بوابة الأزهر

ومن أجل أن يقوم طلاب الثانوية الأزهرية باستخراج نتائجهم في امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية 2021 فكل ماعليهم هو زيارة موقع بوابة الأزهر على الانترنت فور أن يقوم الأزهر الشريف بالاعلان عن النتائج، حيث سيتم إتاحتها بشكل مباشر لكافة الطلاب من خلال رابط الموقع وهو: www.azhar.eg/results.html، فقط سيقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس الخاص به في الخانة المخصصة لذلك، ومن ثم سيقوم بالضغط على زر النتيجة، ومن ثم سيتم ظهور النتيجة له في الحال.