رابط نتيجة الثانوية الأزهرية موقع بوابة الأزهر azhar.eg

نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 أو ماتعرف باسم نتيجة الأزهر الشريف هو ما يبحث عنه حالياً بكثرة طلاب شهادة الثانوية الأزهرية في جمهورية مصر العربية، حيث ماهي إلا ساعات قليلة وسيقوم الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف باعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، حيث سيقوم الأزهر الشريف بعقد مؤتمراً صحفياً ظهر يوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري من العام 2021ن وذلك من أجل الاعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، والتي ينتظرها الآلاف من طلبة وطالبات الثانوية الأزهرية.

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

وكان الأزهر الشريف قد أعلن في الساعات الماضية عن موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2021/2020، حيث حدد الأزهر الشريف الساعة الواحدة ظهر يوم الأحد الخامس عشر من شهر أغسطس ليكون موعداً لعقد المؤتمر الصحفي الخاص بنتيجة الثانوية الأزهرية، والذي من خلاله سيقوم الأزهر الشريف بالاعلان عن نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية هذا العام واسماء أوائل الأزهر الشريف، ومن ثم سيقوم الأزهر الشريف بالاعلان عن النتيجة وإتاحتها لكافة طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية من خلال موقع بوابة الأزهر الالكترونية.

نتيجة الثانوية الأزهرية

بدوره قام الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بتقديم التهنئة لأوائل الطلاب في نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، وحرص فضيلته على تقديم التهنئة من خلال الاتصال بالطلاب الأوائل على كافة الشعب المختلفة في مختلف الجمهورية من خلال الهاتف، حيث تمنى لهم دوام التوفيق والنجاح، وقدم لهم النصيحة بمواصلة التفوق والتميز في حياتهم العملية والتعلمية، وأن لايتوقفوا عند هذا الحد في طلب العلم والاجتهاد، وذلك من أجل الإسهام بدور فعال في نشر الخير والعلم بين الناس.

رابط موقع بوابة الأزهر استعلام نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

ومن أجل الاستعلام عن نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية 2021 على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية فكل ماعليكم هو التوجه إلى موقع بوابة الأزهر الشريف لنتائج طلاب الثانوية الأزهرية، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور البحث عن نتيجة الثانوية الأزهرية من خلال زيارة موقع بوابة الأزهر عبر رابط الموقع على شبكة الانترنت الدولية وعنوانه هو: www.azhar.eg/results.html، ومن ثم سيتم إتاحة إمكانية الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس الخاص بالطالب فور أن يقوم الأزهر الشريف بالاعلان عن النتيجة.