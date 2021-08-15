بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021 استخراج نتيجة الثانوية ألأزهرية برقم الجلوس

تعلن بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021 اليوم الأحد 15 أغسطس، تفاصيل نتيجة الثانوية الازهرية على مستوى محافظات الجمهورية، عقب اعتماد الأستاذ دكتور محمد الضويني نتائج الطلاب والطالبات في المعاهد الأزهرية للشعبتين العلمية والأدبية والدراسات الإسلامية، وهذا بعد ما تم تأكيد الخبر على مرصد الأزهر وموقع المشيخة الرسمي، والذي أبرز صور أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية علمي وأدبي وللمكفوفين، وقيان فضيلة الأستاذ دكتور أحمد الطيب بتهنئة الطلبة المتفوقين الحاصلين على أعلى التقديرات.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

تتجه الأنظار من الآن تجاه رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، والتي تشير هي الأخرى لموقع ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية دون تفعيل خدمة الاستعلام في انتظار أن يتم عقد مؤتمر صحفي، سيحضره الأستاذ دكتور محمد الضويني نيابةً عن فضيلة شيخ الأزهر الأستاذ دكتور أحمد الطيب، كما سيتم اعتماد النتائج بشكل رسمي والكشف عن قائمة الطلاب العشرة الأوائل بالشعب العليمة والأدبية وعلى مستوى معاهد المكفوفين، ونسب النجاح وكل التفاصيل التي تصاحب هذا الحدث لمعرفة عدد الناجحين والباقين للإعادة في الدور الثاني، ومواعيد الاختبارات القادمة.

أوائل الثانوية الأزهرية

نشر موقع بوابة الأزهر الإلكتروني والحسابات الرسمية التابعة له، صور الطلاب العشرة الأوائل على مستوى الشعبة العلمية، بعد أن حصل قرابة 5 طلاب على مجموع بنسبة 100 %، فيما تم الإعلان عن اسم الطالبة على مستوى الشغبية الأدبية والطالب الأول على مستوى معاهد المكفوفين، وقد قمنت بذكر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية على حسب ما جاء في المواقع الرسمية للمشيخة.

استعلام نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية سيكون برقم الجلوس كما هو معتاد، وعقب المؤتمر الصحفي سيتن تنشيط صفحة النتائج على بوابة الأزهر الإلكترونية ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الدخول برقم الجلوس والاستعلام عن الدرجات والنسبة المئوية، وسيكون الاستعلام بالرقم القومي ورقم الجلوس معاً.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت هي الأخرى الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة يوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021، وسيعلن الدكتور طارق شوقي في مؤتمر صحفي كافة التفاصيل عقب أن يتفضل سيادته بالاعتماد للنتائج ونسب النجاح وتحديد الأوائل والإعلان عنهم، وكان الدكتور أحمد الطيب قد أجرى اتصالات بالطلاب المتفوقين من تصدروا قائمة الأوائل وتهنئتهم هم وأولياء الأمور.