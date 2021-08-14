طالبان تسيطر على 26 عاصمة ولاية أفغانية من أصل 34

جدة - نرمين السيد - وأعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، فى وقت سابق مساء اليوم السبت، سيطرة الحركة على مدينة مزار شريف عاصمة ولاية بلخ شمالى أفغانستان.

وذكر أن عناصر الحركة أحكموا سيطرتهم على مدينة مزار شريف بشكل كامل، مشيرا إلى أن القوات الحكومية فرت نحو المطار.

وتواصل حركة "طالبان" بوتائر متصاعدة زحفها الرامى إلى إحكام قبضتها على عموم أراضى أفغانستان، قبيل الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من البلاد.