عاجل.. بايدن يحذر طالبان ويوافق على نشر 5 آلاف جندى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، وافق بايدن على نشر 5 آلاف جندى فى أفغانستان، لتسهيل عملية نقل الرعايا الأمريكيين، تزامنا مع اتساع رقعة سيطرة حركة طالبان. وأكد بايدن، خلال اجتماع مع نائبته ومسؤولى الأمن القومى الأمريكى؛ لبحث الفوضى فى أفغانستان، أنه لن يورث هذه الحرب، فى أفغانستان إلى الرئيس الأمريكى المقبل.

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