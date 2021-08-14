فيديو.. الأمن اللبنانى يضبط وقودا مخزنا بأحد بالمحطات

جدة - نرمين السيد - أظهر فيديو نشرته وزارة الداخلية اللبنانية، لحظة ضبط السلطات لمواد البنزين والمازوت، فى مدينة صور، مخزنة فى إحدى المحطات، وسط عملية واسعة لمصادرة الوقود المخزن فى البلاد.





وأظهر الفيديو دورية من فصيلة مدينة صور، تقوم بضبط حوالى 45 ألف لتر من مادّة البنزين و32 ألف لتر من مادة المازوت فى احدى المحطّات، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز".

وبالإضافة إلى ذلك، كشفت الدورية عن مواسير وهميّة تستخدم للتلاعب بقياس كمية المحروقات المخزّنة، وإجبار صاحب المحطّة بفتحها وتعبئة الوقود للمواطنين واستدعائه للتحقيق بناء لإشارة القضاء.

وكان الجيش اللبنانى قد باشر بدهم محطات الوقود فى البلاد، ومصادرة الكميات المخزنة، بهدف توزيعها على المواطنين اللبنانيين.

وكان الجيش اللبنانى، قد أصدر بيانا توعد فيه أصحاب محطات الوقود المقفلة، السبت، مشيرا إلى أنه سيصادر الوقود منها ويوزعها على المواطنين.

ويعنى هذا القرار أول تدخل عسكرى فى أزمة الوقود التى استفلحت فى البلاد، خاصة بعد قرار رفع الدعم عن هذه السلعة الاستراتيجية.