ما هي أغلى 10 أندية أوروبية من حيث القيمة السوقية للاعبيها؟

تبدأ منافسات الدوريات الكبرى في أوروبا خلال هذا الأسبوع، وسط آمال الجماهير بمتابعة موسم كروي ممتع.

وتبحث الأندية الكبرى بالقارة العجوز عن لاعبين مميزين للتعاقد معهم، لزيادة حظوظها في تحقيق الألقاب خلال الموسم الجديد، وربما يشهد موسم الانتقالات الصيفي الحالي، عديد من الصفقات القياسية من حيث قيمة التعاقد.

ويرصد موقع "دوت الخليج" أغلى 10 أندية في أوروبا، من حيث القيمة التسويقية للاعبي تلك الفرق، التي تعكس "نسبيًا" حجم القدرات المادية لكل فريق، وذلك وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، ومن المتوقع أن يتغير ترتيب تلك القائمة خلال الموسم الجديد، نظرًا لتعرض بعض الأندية الكبرى بأوروبا إلى أزمات اقتصادية ضخمة.

1) مانشستر سيتي

يحتل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صدارة تلك القائمة، إذ تبلغ القيمة التسويقية للاعبيه قرابة مليار جنيه إسترليني، ومن الممكن زيادة هذا الرقم خلال الأيام القليلة القادمة، إذ تشير عديد من التقارير الإعلامية إلى أن النادي السماوي قريب من التعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين، وذلك بعد التعاقد مع جاك غريليش في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو، ليكون لاعب النادي السماوي الجديد أغلى لاعب إنجليزي في التاريخ.

ويسعى المدرب الإسباني، بيب غوارديولا لتحقيق اللقب القاري الأول في تاريخ مانشستر سيتي، بعد النجاح الكبير الذي حققه على المستوى المحلي.

2) تشلسي

بالمركز الثاني، يأتي بطل أوروبا، تشلسي الإنجليزي، حيث تبلغ القيمة التسويقية للاعبي "البلوز" 998 مليون جنيه إسترليني.

وتعاقد النادي الإنجليزي مع روميلو لوكاكو، يوم الخميس، في صفقة هي الأغلى في تاريخ "البلوز"، حيث بلغت قيمتها 115 مليون يورو.

ويسعى المدرب الألماني توماس توخيل إلى صنع طفرة في أداء "البلوز"، تمكنه من المنافسة على البطولات المحلية والقارية خلال الموسم الجديد، بعد حصد لقبي "أبطال أوروبا" و"السوبر الأوروبي".

3) باريس سان جيرمان

تبلغ القيمة التسويقية للاعبي نادي باريس سان جيرمان 993 مليون جنيه إسترليني. ونجح النادي الفرنسي في التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين خلال موسم الانتقالات الحالي وعلى رأسهم "البرغوث" ليونيل ميسي، والقائد الإسباني سيرخيو راموس.

ويأمل النادي الباريسي في الحصول على لقب "أبطال أوروبا"، وإستعادة الهيمنة المحلية من جديد، بعد النتائج المحبطة التي حققها خلال الموسم الماضي.

4) ليفربول

بقيمة تسويقية تبلغ 905 مليون جنيه إسترليني، يحتل ليفربول الإنجليزي المركز الرابع بتلك القائمة، الذي يأمل في المنافسة بقوة خلال البطولة المقبلة، لتعويض جماهيره عن "الموسم الصفري".

وتشير أنباء "الميركاتو الصيفي" إلى أن النادي الأحمر لن يضم أي لاعب من نجوم الصف الأول في أوروبا، على أن يعتمد المدرب الألماني، يورغن كلوب، على نفس مجموعة اللاعبين بقيادة النجم المصري، محمد صلاح.

5) مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يأتي خامسًا بتلك القائمة، إذ تبلغ القيمة التسويقية للاعبي "الشياطين الحمر" 900 مليون جنيه إسترليني.

وقام النادي الإنجليزي بالتعاقد مع النجمين جيدون سانشو ورافاييل فاران مؤخرًا، وربما تشهد الأيام المقبلة إبرام "اليونايتد" لصفقات أخرى قوية، من أجل العودة من جديد إلى منصات التتويج.

6) ريال مدريد

في المركز السادس، يأتي ريال مدريد الإسباني، حيث تبلغ القيمة التسويقية للاعبيه 848 مليون جنيه إسترليني.

كما أشارت تقارير إعلامية مؤخرًا أن النادي الإسباني قد يفجر مفاجأة ضخمة خلال "الميركاتو الحالي" بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي.

7) بايرن ميونخ

العملاق البافاري يحتل المركز السابع بتلك القائمة، إذ تبلغ القيمة التسويقية للاعبيه 820 مليون جنيه إسترليني.

وقامت إدارة بايرن ميونخ مؤخرًا بوضع سقف لرواتب لاعبي الفريق، بحيث لا يتجاوز ما يتقاضاه أي منهم بأي حال من الأحوال حاجز الـ 20 مليون يورو سنويًا، على أثر تأثير جائحة كورونا السلبي على الموارد المالية لأندية أوروبا.

8) برشلونة

في المركز الثامن، يأتي نادي برشلونة، إذ تبلغ القيمة التسويقية للاعبي النادي الإسباني 763 مليون جنيه إسترليني.

ويمر النادي الكتالوني بأزمة مالية ضخمة، تسببت في رحيل اللاعب الأسطوري ليونيل ميسي عن صفوف "البلوغرانا"، وقد تشهد الأيام المقبلة رحيل نجوم آخرين عن برشلونة.

9) أتلتيكو مدريد

بطل إسبانيا، أتلتيكو مدريد يحتل المركز التاسع بتلك القائمة، بإجمالي قيمة تسويقية للاعبيه تبلغ 730 مليون جنيه إسترليني.

ويأمل "أتليتكو" في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني خلال الموسم المقبل، خاصةً أن المؤشرات الأولية للموسم جديد ترجح استمرار الأداء الباهت لبرشلونة وريال مدريد.

10) توتنهام هوتسبير

بالمركز العاشر، يأتي النادي الإنجليزي توتنهام هوتسبير، وتبلغ القيمة التسويقية للاعبي النادي اللندني 704 مليون جنيه إسترليني.

ويسعى توتنهام للحفاظ على خدمات نجمه الأول، هاري كين، الذي أعلن في نهاية الموسم الكروي الماضي رغبته في الرحيل عن توتنهام، وخوض تحدٍ جديد.