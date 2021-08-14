وفاة أردني وإصابة زوجته بحادث سير بالإمارات

دوت الخليج : تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من خلال مركز العمليات والقنصلية العامة في دبي الحادث المؤسف الذي وقع يوم امس في مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة واسفر عن وفاة مواطن أردني وإصابة زوجتة التي تم نقلها إلى المستشفى حيث تتلقى العناية اللازمة.

تم التواصل مع ذوي المرحوم ويتم العمل حاليا على استكمال كافة الإجراءات ونقل الجثمان إلى المملكة بالسرعة الممكنة.

تعرب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي وأصدق المواساة لذوي المرحوم والتمنيات بالشفاء العاجل لزوجته.