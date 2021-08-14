أوائل الثانوية الازهرية 2021 وموعد ظهور النتيجة رسميًا عبر بوابة الأزهر الشريف

أوائل الثانوية الازهرية 2021 ، ظهرت منذ قليل نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي 2021 وتم إعلان نتائج الأوائل الحاصلين على أعلى الدرجات في الشعبة العلمية والأدبية، وحرص الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على تهنئة الطلاب والطالبات الحاصلين على المراكز الأولى هاتفيًا مساء اليوم السبت، وذلك من أجل أن يشيد بتفوقهم ويهنئهم بحصولهم على ذلك بالجهد المبذول تجاههم، وتمنى للجميع مستقبل مشرق داعيًا آياهم بعدم التوقف نهائيًا عن طلب العلم والحصول على المراكز الأولى، ومنذ تلك اللحظة وتزايدت عمليات البحث من الجميع لمعرفة متى سوف تظهر نتيجة الأزهر رسميًا لكافة الطلبة والطالبات.

أوائل الثانوية الازهرية 2021

وجه شيخ الأزهر شكره إلى أولياء أمور الطلبة والطالبات الحاصلين على المراكز الأولى في الثانوية الأزهرية، شاكرًا جهودهم في تشجيع أبنائهم على الاستذكار الجيد واسهامهم في وصولهم إلى تلك المستوى، رغم الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار وباء كورونا، حيث أوضح الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر أنه من المتوقع أن يتم اعتماد نتائج الثانوية الأزهرية لكافة الطلبة والطالبات لتظهر رسميًا غدًا الأحد بعد عمل مؤتمر صحفي صباح الغد لإعلان أسماء الأوائل رسميًا.

الاستعلام نتيجة الثانوية الازهرية

ويمكن لكافة الطلبة والطالبات الاستعلام عن النتيجة الخاصة بهم من خلال الدخول على رابط بوابة الأزهر الشريف وإتباع الخطوات التالية :

كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب أو الطالبة.

إدخال رقم الجلوس.

الضغط على عرض النتيجة، وسوف تظهر نتيجة الطالب واضحة بالمواد التي أدى الاختبارات بها، والنسبة المئوية التي حصلوا عليها.

اختبارات الثانوية الأزهرية

يذكر أنه قد أدى اختبارات هذا العام للثانوية الأزهرية حوالي 113473 طالب وطالبة ما بين الشعبة العلمية والشعبة الأدبية، وتم توزيعهم على عدد 609 لجنة على مستوى الجمهورية، ومرت الاختبارات بسلام بدون حالات غش متواجدة، واحتلت محافظة الشرقية الكثافة الأكبر في عدد اللجان بواقع 61 لجنة، أما محافظة بورسعيد كانت أقل عدد في اللجان بواقع أربعة لجان فقط، وجميعهم يترقبون في تلك اللحظات إعلان النتائج الخاصة بهم في حالات من الترقب والشغف لمعرفة مصيرهم حول الجامعة التي سوف يتمكنون من الالتحاق بها.