نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ يوم الثلاثاء المقبل و تصريحات جديدة من وزير التربية والتعليم

ينتظر أولادنا طلاب الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة لعام ٢٠٢١ والتعليم الفنى في الكثير من القلق والتوتر حيث أنه كان عاما دراسيا شاقا في ظل إنتشار عدوى كورونا التي تمر بها البلاد وإعتمادهم على التعليم عن بعد بإستخدام المنصات التعليمية التي وفرتها لهم وزارة التربية والتعليم في تجربة جديدة على التعليم المصري ، وإنتشرت الكثير من الإشاعات حول موعد إعلان النتيجة إلا أن وزارة التربية والتعليم أعلنت اليوم أن موعد أعلان نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ سيكون الثلاثاء المقبل الموافق ١٧ من أغسطس وليس غدا الأحد كما تداول البعض .

حيث صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن النتيجة ستكون في الفترة بين ال ١٥ إلى ١٨ من أغسطس إلا أنها أعلنت اليوم بأنها ستعقد مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهرا لإعلان النتيجة في بث مباشر لمؤتمر صحفي سيتواجد فيه وزير التربية والتعليم الدكتور ” طارق شوقي ” حيث سيعلن نتيجة الثانوية العامة والتعليم القنى وسيطرح مؤشرات القبول في الجامعات والتنسيق .

كما نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ماتردد من إشاعات عن مايسمي بدرجات الرأفة والعتبة الآمنة وأكد الدكتور طارق أن كل تلك الأقاويل ليست لها أي أساس من الصحة وأن التصحيح سيكون إلكتونيا وفق معايير عادلة تحقق التكافؤ بين مستويات الطلاب وإجاباتهم ولن يكون هناك أي تصحيح يدوي في كنترولات بل سيكون التصحيح إلكتونيا في مراكز خاصة .

والجدير بالذكر أن منذ أيام قد اجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور ” مصطفى مدبولي” مع وزير التعليم العالي الدكتور ” خالد عبد الغفار ” والدكتور ” طارق شوقي” وزير التربية والتعليم للنقاش في مؤشرات النتائج والقبول في الجامعات ، وقد أعلن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أن مؤشرات نتائج الثانوية العامة ٢٠٢١ ستكون متقاربة جدا مع معدل نسبة النجاح في السنوات السابقة بل هناك توقعات بأن سيكون هناك إنخفاض في درجات الحد الأدنى للقبول في الجامعات لعام ٢٠٢١ أكثر من الأعوام السابقة وسوف يتم عرض النتيجة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ويمكنك الحصول عليها بإستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب .