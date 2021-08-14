عاجل.. ارتفاع ضحايا زلزال هايتى المدمر إلى 227 قتيلا

جدة - نرمين السيد - ويقدر الخبراء قوة الزلزال الذى ضرب هايتى اليوم بـ7.2 درجة على مقياس ريختر. وأعلن رئيس وزراء هايتى حالة الطوارئ لمدة شهر فى أعقاب الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد، اليوم السبت، وخلف خسائر فادحة. وأعربت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية (USGS) عن مخاوفها حيال سقوط أكثر من ألف ضحية جراء زلزال ضرب اليوم السبت دولة هايتى فى بحر الكاريبى.

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