الدستورى الحر يعيد انتخاب عبير موسى رئيسة له

جدة - نرمين السيد - وحسب بيان نشره الحزب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أورد بثا مباشرا للمؤتمر، وأعلن إعادة انتخاب موسى رئيسة له.

وتمخضت العملية الانتخابية كذلك عن انتخاب أعضاء الديوان السياسى للحزب وهم ثامر سعد وعواطف قريش ومحمد كريم كريفة وسميرة السايحى وعلى البجاوى وألفة العياشى وناجى الجراحى وسهام المجبرى ومحمد عز الدين عبد الكافى وهاجر النيفر وسمير الحداد ونادية بن رمضان ومحمد عمار وهدى سلماوى ومختار البرتاجى ومريم ساسى.

ولفت البيان إلى أن المؤتمر اتخذ قرارا باستحداث "الهيئة السياسية"، مؤكدا أنها ستكون هيكلا استشاريا يضم كفاءات من كل شرائح المجتمع.

يشار إلى أن عبير موسى كانت أحدثت جلبة سياسية قبل تجميد الرئيس التونسى قيس سعيد عمل البرلمان، من خلال معارضتها لحركة النهضة، ودعوتها للاعتصام والتظاهر.