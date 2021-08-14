فيديو من قمرة الطيار.. ختام التدريب الجوي الإماراتي- المصري

أختتمت فعاليات التدريب المشترك الجوي المصري الإماراتي (زايد-3) بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والإماراتية، والذى استمرت فعالياته لعدة أيام بدولة الإمارات.

وتضمن التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم وثقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوي الحديث، بحسب المتحدث العسكري للجيش المصري.

وقامت المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية في تناغم كامل، فضلا عن التدريب على التزود بالوقود في الجو.

وأظهر التدريب المستوى المتميز والاحترافية العالية التي وصلت إليه العناصر المشاركة ومدى التنسيق والتعاون بين القوات الجوية لكلا البلدين بما يعزز من قدرة القوات على إدارة عمليات القتال الجوي المشتركة بكفاءة واقتدار.

ويأتي التدريب في ضوء تعزيز علاقات التعاون العسكري المشترك والتنسيق المستمر بين القوات الجوية المصرية والإماراتية، لتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين لمواجهه كافة المخاطر والتحديات التي قد تستهدف المساس بالأمن والاستقرار بالمنطقة.