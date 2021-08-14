نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 من الرابط الرسمي برقم الجلوس ..وأسماء الأوائل (علمي – أدبي – مكفوفين)

نتيجة الثانوية الأزهرية، أصبحت على وشك الظهور بعد الإعلان عن اعتماد النتيجة خلال أقل من 24 ساعة من الآن، ولذلك هناك اهتمام كبير من طلبة الشهادة الثانوية الأزهرية لمعرفة نتيجتهم للاطمئنان على مستقبلهم والكلية التي سيلتحقون بها، وبناء عليه فقد أعلن الأزهر الشريف أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي 2021، وسبق الإعلان اتصالا هاتفيا من شيخ الازهر الامام أحمد الطيب بالناجحين “أوائل الشهادة الثانوية الازهرية”.

وقدم شيخ الأزهر التهاني القلبية إلى الطلاب الاوائل، لما حققوه من تفوق دراسي ملموس خلال دراستهم في الثانوية الأزهرية، رغم المعاناة التي عانوها بسبب ما يحدث في مصر والعالم من انتشار فيروس كورونا، وتوقف الدراسة لفترات طويلة.

أوائل نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالأسماء

وأعلنت جريدة الوطن المصرية، عن حصولها على أسماء أوائل الثانوية الأزهرية، واوضحت الجريدة أن الأول علمي حقق نسبة نجاح بلغت 100% من المجموع الكلي وهو الطالب أحمد محمد جمال سليمان، من محافظة الدقهلية بمعهد ميت غمر الأزهري، يليه أمير محمد فهمي عمارة من محافظة القاهرة أحد طلاب معهد دكتور طلعت السيد النموذجي، ثم يليه محمد تامر المرزوقي حسين من محافظة الدقهلية أيضا، ثم محمد محمد حسن علي من أبناء محافظة الشرقية، وختاما محمود السيد محمود عبدالفتاح من محافظة الشرقية.

وعلى صعيد القسم الأدبي فقد حققت الطالبة نجلاء يوسف كامل “معهد فتيات ألو خوص بمحافظة اسيوط”، المركز الأول بنتيجة بلغت 99.5%، فيما حصل الطالب عصام محمد إبراهيم من أبناء محافظة الغربية بمعهد سنيان، المركز الأول بالنسبة بنسبة 97.14% فيما يخص الطلاب المكفوفين.

وبعد الإعلان عن أوائل الثانوية الأزهرية لم يتبقي إلا إعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، والذي سيكون غدا الأحد، وسيكون عن طريق فضيلة الدكتور محمد الضويني، والذي يشغل منصب وكيل الأزهر الشريف، نيابة عن شيخ الأزهر الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ويلي ذلك مؤتمر صحفي يتم الكشف من خلاله عن تفاصيل النتائج وإعلان الطلاب الأوائل بشكل مفصل.

أحصل على نتيجة الثانوية الازهرية من الرابط الرسمي الآن

يتبقي الآن الكشف عن خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية فور الإعلان عنها المقرر غدآ، ولذلك سنعرض لكم تلك الخطوات البسيطة والسهلة التي تمكن الطلبة من الحصول على النتيجة .

1- يجب الدخول إلى رابط البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف من خلال اللينك الرسمي http://www.azhar.eg/education/

2- الخطوة التالية سيتم التوجه إلى رابط الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع الازهر التعليمي وهذا هو الرابط وهذا رابط أخر من أجل معرفة رقم الجلوس بالرقم القومي

3- يتبقي خطوة أخيرة وهي تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب ويرجى التأكد من كتابته بشكل صحيح وبدون أخطاء ثم الضغط على كلمة “بحث” التي تظهر في الصفحة ليتم أخر إجراء وهو ظهور النتيجة وتفاصيلها فورا .