رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2021 وقائمة أسماء اوائل الثانوية الازهرية azhar results

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2021، زاد البحث في الساعات الأخيرة من قبل طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية وكذلك أولياء الأمور عن طريقة الاستعلام عن نتائج الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2021، وهذا بعد الإعلان رسميا عن أوائل الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020/2021، وهذا العلمي والأدبي والكفيف.

وسنتابع معكم أسماء أوائل الطلاب بالثانوية الأزهرية لهذا العام، ورابط معرفة النتائج بالاسم ورقم الجلوس فقط عبر الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

اوائل الثانوية الأزهرية 2021

وقد أعلنت الصفحة الرسمية الخاصة للأزهر الشريف عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن إعلان أسماء أوائل، حيث أعلنت عن أسماء الطلاب الحاصلين على المركز الأول بالشعب(علمي – أدبي – كفيف)، والتي سنتعرف عليها معكم، فتابعوا معنا.

محمد تامر المرزوقي حسين الديسطي، بنسبة 100%.

اوائل الشهادة الثانوية الأزهرية – علمي

محمد محمد حسن علي، بنسبة 100%.

أمير محمد فهمي عمارة سعيد، بنسبة 100%.

محمود السيد محمود عبدالفتاح، بنسبة 100%.

اوائل الثانوية الأزهرية – أدبي

وقد جاء في المركز الأول بالثانوية الأزهرية هذا العام للشعبة الأدبية فرد واحد فقط، وهي الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود، بنسبة 99.05%.

اوائل الثانوية الازهرية – كفيف

وجاء الطالب عصام محمد إبراهيم السيد الإستمبولي في المركز الأول في شهادة الثانوية الأزهري للمكفوفين، وهذا بنسبة 97.14%، ونبارك لجميع الطلاب الأوائل والناجحين، ونتمنى لهم مستقبلا مشرقا وكل النجاح في المرحلة القادمة في دراستهم وحياتهم العملية.

وقد قام الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بتنهئة الطلاب الاوائل، وهذا عبر مكالمة هاتفية حيث بارك لهم وتمنى لهم مستقبلا مشرقا واستمرار النجاح والتفوق.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2021

ونتابع معكم طريقة معرفة النتائج، حيث إن النتائج ستظهر بشكل رسمي عبر البوابة الإكترونية للأزهر الشريف، وهذا عبر رابط النتائج والذي سيكون موجودا في الأسطر القليلة القادمة، ويمكن للطلاب معرفة نتائجهم بكل سهولة وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية: