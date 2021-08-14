.azhar.eg/results رابط مباشر لاستخراج نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس بوابة الأزهر

رابط استخراج نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 وموعد اعلان نتائج الثانوية الأزهرية حالة من الترقب والانتظار تجتاح جميع طلاب الشهادة الثانوية الازهرية وكذلك اولياء الامور في جميع أنحاء المحافظات المختلفة في هذا التوقيت، وذلك للتعرف على تفاصيل الاعلان عن نتائج طلاب الثانوية الازهرية 2021، وذلك بعدما تم الاعلان عن الانتهاء من اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب في مختلف أنحاء الجمهورية، ولم يتبقى فقط سوا الاعلان رسميا عن نتائج الطلاب عقب اعلان اسماء الطلاب الأوائل، لذلك نهتم من خلال هذا المقال بسرد كافة التفاصيل التي تم الإعلان عنها من قبل قطاع المعاهد الازهرية في مصر بشأن نتائج طلاب شهادة الثانوية الأزهرية 2021 من حيث موعد طرح النتيجة وكذلك رابط وطريقة الاستعلام عن النتائج الكترونيا.

موعد اعلان نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية 2021

تبعا لما تم الإعلان عنه خلال الساعات الاخيرة من قبل قطاع المعاهد الأزهرية في مصر عن اعلان اسماء الطلاب الاوائل في شهادة الثانوية الأزهرية صباح يوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر أغسطس، فمن المقرر ان يتم الاعلان بعدها مباشرة عن طرح نتائج الطلاب على الموقع الالكتروني بالذي تم تحديده رسميا من قطاع الازهر الشريف في مصر، حيث تم التصريح خلال الايام الماضية عن الانتهاء من كافة عمليات تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات والمراجعة الخاصة بالطلاب رسميا.

رابط استخراج نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

رابط الاستعلام عن نتائج شهادة الثانوية الأزهرية 2021 سهل قطاع الأزهر الشريف على الطلاب امكانية اجراء الاستعلام عن نتائج شهادة الثانوية الأزهرية 2021، على ان يتم ذلك الكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية.

اولا في البداية يتم الدخول مباشرة الى هذا بوابة الأزهر التعليمية الخاص بالاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية.

اختيار نتائج الثانوية الازهرية.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في المكان المخصص له.

الضغط على ايقونة الاستعلام عن النتيجة لتظهر على الفور.

بوابة الأزهر الإلكترونية النتائج 2021

خلال الساعات القادمة يعقد وكيل الأزهر مؤتمر الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 على مستوى كافة المعاهد الأزهرية بالمحافظات الجمهورية المصرية حيث تمن الانتهاء على مدار الساعة للانتهاء من النتيجة ورصدها.