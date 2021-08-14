عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية خصومات تصل ل 70% تسوق الآن ولفترة محدودة

عروض اكسترا في السعودية، شركة اكسترا واحدة من أكثر الشركات المعروفة في المملكة العربية السعودية، حيث تتخصص هذه الشركة في بيع جميع أنواع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات الحديثة وكل أجهزة المنزل الحديث التي يصعب إيجادها في أي مكان آخر، كما تقوم شركة اكسترا بتقديم مجموعة مختلفة ومميزة من العروض الأسبوعية لكل العملاء في كل فروع الشركة.

عروض اكسترا في السعودية

تعمل شركة اكسترا على تقديم مستوى مميز من الخدمات المختلفة للعملاء في كل فروع الشركة، هذه الخدمات التي تتمثل في العروض التي يتم تقديمها من قبل الشركة، حيث تقوم الشركة بتنظيم مجموعة كبيرة من الخصومات على كل الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات المختلفة.

خصومات اكسترا بلغ سعر غلاية برنسيس 2 لتر 2150 واط استانلس 99 ريال سعودي بدلاً من سعر 158 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا بلغ سعر غلاية براون السريعة 3000 واط مساحة 2 لتر 190 ريال سعودي بدلاً من سعر 290 ريال سعودي.

بلغ سعر غلاية كلاس برو الكهربائية البلاستيكية 2 لتر 69 ريال سعودي بدلاً من سعر 99 ريال سعودي.

عروض اكسترا اليوم بلغ سعر غلاية تيفال الكهربائية 2 لتر 2400 واط لون أبيض 99 ريال سعودي بدلاً من سعر 139 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا بلغ سعر غلاية برنسيس 2 لتر 2200 واط 99 ريال سعودي بدلاً من سعر 139 ريال سعودي.

بلغ سعر غلاية ماء كينوود لجميع المشروبات الساخنة 2 لتر 3000 واط 149 ريال سعودي بدلاً من سعر 210 ريال سعودي.

بلغ سعر غلاية كلاس برو 70 ريال سعودي بدلاً من سعر 89 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا الأسبوعيةتنزيلات اكسترا