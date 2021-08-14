تحذير! سارع بإيقاف تلك الخاصية في تطبيق تروكولر لحماية هاتفك من التجسس وزيادة خصوصية جوالك، يجب عليك أن تحذر من برنامج تروكولر المثبت على معظم جوالاتنا الذكية، والذي يستخدم لكشف الأرقام المجهولة ومعرفة هوية المتصل، وذلك في حالة إذا لم يكن هذا المتصل رقمه مسجل على هاتفك، فهناك خاصية بهذا التطبيق يجب عليك إيقافها فوراً لمنع مراقبة هاتفك وزيادة حمايته. وكذلك برنامج سناب تيوب الذي يستخدم لتنزيل الفيديوهات والموسيقى. هناك الكثيرين ممن يبحثون عن طريقة لمنع الإعلانات الغير مرغوبة التي تظهر بشكل مفاجئ في سناب تيوب. تابع موضوعنا اليوم وسوف تجد حلاً بسيطة لكلا المشكلتين.

حماية الهاتف من التجسس وزيادة الخصوصية

إذا كنت من مستخدمي برنامج تروكولر للكشف عن هوية المتصل على جوالك فلحذر لأن إن ما خفي فيه كان أعظم، فمن خلال البحث عن الشخص الذي تود الاتصال به يمكنك معرفة هل هو متصل بالإنترنت ام لا، وبالتالي يمكنك معرفة حالة اتصال اي شخص، لذا عليك إخفاء تلك الميزة المتواجدة في برنامج تروكولر المثبت على جوالك. حافظ على خصوصيتك من برنامج تروكولر عن طريق التخلص من تلك المشكلة، وذلك من خلال الدخول إلى الإعدادات من قائمة برنامج تروكولر، ثم اختيار مركز الخصوصيات من بين الخيارات المتوفرة، ثم يتم التوجه إلى أمر الإتاحة وإغلاقه أو تعطيله، وذلك لكي تتمكن من عدم إتاحة ظهور اتصالك لأي شخص.

حافظ على خصوصيتك من برنامج سناب تيوب

اما مستخدمي برنامج سناب تيوب فهم يتعرضون لنوع آخر من الإزعاج من خلال ظهور الإعلانات الغير مرغوبة، وتظهر تلك الإعلانات في وجهة شاشتك كإعلان لمشاهدة الفيديو، وللتخلص من تلك المشكلة يتم الدخول إلى الإعدادات ثم النقر على مدير التطبيقات، يتم البحث عن تطبيق سناب تيوب من مدير التطبيقات ثم النقر على الإشعارات.

قم بعد ذلك بإزالة علامة صح وغلق الخيار الأول cleaner Notification وكذلك الأمر بالنسبة للخيار الثاني وهو خيار copy link Notification، ثم إبقاء علامة صح للأمر الثالث والرابع والخامس وإزالة العلامة من بقية الخيارات. سوف نلاحظ اختفاء تام لإشعارات الفيديوهات التي تظهر في وجهة الشاشة، ولن تحتاج إلى بقية الإشعارات التي تم تعطيلها مطلقا.