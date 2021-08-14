عاجل- فيديو وصور.. 29 قتيلا على الأقل جراء زلزال ضرب هايتى

جدة - نرمين السيد - ويقدر الخبراء قوة الزلزال الذى ضرب هايتى اليوم بـ7.2 درجة على مقياس ريختر. وأعلن رئيس وزراء هايتى حالة الطوارئ لمدة شهر فى أعقاب الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد، اليوم السبت، وخلف خسائر فادحة. وأعربت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية (USGS) عن مخاوفها حيال سقوط أكثر من ألف ضحية جراء زلزال ضرب اليوم السبت دولة هايتى فى بحر الكاريبى. وأصدرت الهيئة الأمريكية الحكومية إنذارا أحمر بتوقعاتها لعدد الضحايا، موضحة مشيرة لاحتمال وقوع خسائر بشرية كبيرة وأن الكارثة ذات نطاق واسع على ما يبدو. ويعنى الإنذار الأحمر حسب تصنيف الهيئة سقوط أكثر من ألف قتيل جراء الزلزال، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

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