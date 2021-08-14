طالبان تستولى على مزار شريف والقوات الحكومية تفر باتجاه أوزبكستان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، صرح أفضل حديد رئيس مجلس محافظة بلخ بأن "طالبان" سيطرت على مزار شريف"، مضيفا أن المدينة سقطت على ما يبدو دون قتال، مشيرا إلى أن الجنود تركوا معداتهم وتوجهوا نحو المعبر الحدودى.

وتابع قائلا: "جميع القوات الأمنية غادرت المدينة رغم استمرار الاشتباكات المتفرقة فى أطراف المدينة".

وأعلنت حركة "طالبان" سيطرتها على فيلق "209 شاهين" الواقعة فى ولاية بلخ، مشيرة إلى أن عناصرها يوشكون السيطرة على مدينة مزار شريف.

وتواصل حركة "طالبان" بوتائر متصاعدة زحفها العسكرى الرامى إلى إحكام قبضتها على عموم أراضى أفغانستان.

وأعلن المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد، اليوم السبت، عن سيطرة الحركة على مدينة شرنة مركز ولاية بكتيكا شرق البلاد، وكافة المرافق الحكومية فيها.

وفى لوكر، أعلنت "طالبان" عن سيطرتها على قاعدة خضر العسكرية فى مديرية بركى برك واستسلام 500 جندى حكومى.

وحسب آخر المعطيات، تسيطر "طالبان" حاليا على مراكز 21 على الأقل من أصل الولايات الأفغانية الـ34.