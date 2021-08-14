فيديو.. اللحظات الأخيرة لطائرة الإطفاء الروسية قبل تحطمها فى تركيا

جدة - نرمين السيد - رصدت كاميرا آخر لحظات لتحليق طائرة برمائية روسية، قبل تحطمها أثناء مشاركتها فى إطفاء حرائق الغابات جنوب شرقى تركيا، مما أدى إلى مصرع جميع من كان على متنها وهم مواطنون روس وأتراك.





وقالت وزارة الدفاع التركية فى حسابها على تويتر اليوم السبت إنه: "بعد تلقى معلومات عن تحطم طائرة إطفاء روسية، التى أقلعت من مدينة أضنا للمشاركة فى إخماد حريق كهرمان مرعش، تم إرسال مروحية واحدة إلى المنطقة للمشاركة فى عمليات البحث والإنقاذ من قاعدة إنجرليك الجوية وطائرة واحدة من قونية ". وأعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن تعازيه لعائلات العسكريين الروس، أفراد طاقم طائرة الإطفاء "بى-200" التى تحطمت فى تركيا اليوم السبت، خلال عمليات إطفاء الحرائق، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

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