أعضاء الحكومة السورية الجديدة يؤدون اليمين الدستورية أمام الأسد

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة الأنباء السورية اليوم السبت، بأن الرئيس السورى، كان قد أصدر الثلاثاء الماضى، مرسوما بتشكيل حكومة جديدة للبلاد الذى يقضى بتكليف حسين عرنوس لتشكيل الوزارة، وتشمل ست حقائب جديدة من ضمنها الإعلام والتجارة الداخلية.

وأبقى الأسد على وزراء الحقائب السيادية، وزارة الخارجية والدفاع والداخلية والأوقاف والاقتصاد والثقافة، حيث احتفظ باقى الوزراء بمناصبهم، وأبرزهم وزير الدفاع العماد على عبد الله أيوب، والداخلية اللواء محمد خالد الرحمون، ووزراء الأوقاف محمد عبد الستار، والخارجية فيصل المقداد، والاقتصاد محمد سامر الخليل، والثقافة لبانة مشوح.