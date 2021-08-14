الجزائر تمدد الحجر الصحى أسبوعين وتستثنى المناطق المتضررة بالحرائق

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى أن "الحجر المنزلى سيمتد لأسبوعين ويبدأ من الساعة 8 مساء ولغاية السادسة صباحا من اليوم التالى".
وأعلنت الحكومة الجزائرية أيضا، تمديد تعليق بعض الأنشطة التى يمكن أن تشكل خطرا للعدوى كأسواق بيع السيارات وصالات الرياضة، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وأشار القرار إلى أنه "يمكن أن يتخذ الولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، كل التدابير التى يقتضيها الوضع الصحى لكل ولاية على حدة، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت الحجر الجزئى أو الكلى ما يستهدف بلدية، أو مكانا، أو حيا أو أكثر، ويشهد بؤرا للعدوى".
وشمل القرار "تمديد إجراء تعليق نشاط النقل الحضرى، والنقل بالسكك الحديدية، ونشاط النقل ما بين الولايات خلال أيام العطلة الأسبوعية، فى جميع الولايات المعنية بالحجر الجزئى المنزلى".
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