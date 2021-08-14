عون: نأمل بتشكيل الحكومة اللبنانية قريباً
أعرب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون عن أمله بأن يتم قريباً تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد حتى تتمكن من تحقيق تطلعات اللبنانيين.
وقال عون أمام وفد شبابي لبناني اليوم أن مسار تشكيل الحكومة اللبنانية سالك وآمل أن تتشكل قريباً لتتمكن من تحمل الأعباء الواجبة لمواجهة تراكم الأزمات بما يرضي تطلعات اللبنانيين لافتاً إلى أن الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان هي نتيجة تراكم سياسات مالية خاطئة ومعتبراً أن هذه ليست المرة الأولى التي يجتاز فيها لبنان صعوبات كبرى.
وأبدى عون تصميمه على مواجهة العراقيل التي تقف بوجه إجراءات الإصلاح مهما حاول البعض التهرب من مسؤولياته.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية في السادس والعشرين من الشهر الماضي تسمية نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.
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