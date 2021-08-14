دياب يرفض دعوة عون لعقد اجتماع لبحث أزمة المحروقات

دوت الخليج :- بعد اقل من ربع ساعة على اعلان مكتب ميشال عون عن الدعوة للاجتماع بالتوافق مع دياب صدر عن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء البيان التالي:

بما أن الحكومة مستقيلة منذ ١٠ آب ٢٠٢٠، و التزاماً بنص المادة ٦٤ من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ومنعاً لأي التباس، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب ما يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع

وكالات