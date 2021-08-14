دوت الخليج :- بعد اقل من ربع ساعة على اعلان مكتب ميشال عون عن الدعوة للاجتماع بالتوافق مع دياب صدر عن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء البيان التالي:
بما أن الحكومة مستقيلة منذ ١٠ آب ٢٠٢٠، و التزاماً بنص المادة ٦٤ من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ومنعاً لأي التباس، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب ما يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع
وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دياب يرفض دعوة عون لعقد اجتماع لبحث أزمة المحروقات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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