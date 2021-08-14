"إسرائيل" تنقل رفات جندي أردني إلى معهد الطب الشرعي

دوت الخليج :- أفادت هيئة البث الإسرائيلي، بأنه تم نقل رفات جندي أردني، عثر عليها قرب حي الشيخ جراح، شرقي مدينة القدس المحتلة، إلى معهد "أبو كبير" للطب الشرعي، في "تل أبيب"، لإجراء التحاليل اللازمة.

وقالت "الهيئة"، اليوم السبت: إن "رفات الجندي عثر عليه خلال حفريات إسرائيلية، مرتبطة بمشروع القطار الخفيف، في القدس المحتلة"، مرجحة أن يكون قد استشهد خلال "حرب الأيام الستة"، عام 1967.

وأكدت، أنه "عثر على رفات الجندي، وهو يحمل بندقية في يده، وبجانبه عدد من القنابل اليدوية، إضافة إلى ساعة وخنجر".

وكان مصدر عسكري أردني مسؤول، نفى تحديد هوية الجندي الأردني، وقال: إن "القوات المسلحة الأردنية أوفدت الخميس الماضي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، لجنة مختصة لتحديد هوية الجندي من خلال الفحص الجيني DNA".

وأمس الجمعة، التقى مسؤولون من الشرطة الإسرائيلية، مع ممثلين عن السلطات الأردنية بعد العثور على رفات جندي أردني.

وتم العثور على رفاة الجندي الأردني بالقرب من حي الشيخ جراح بالقدس، في منطقة جرت فيها معركة "تلة الذخيرة" بين الجيشين الأردني والإسرائيلي عام 1967.

وتوصف معركة "تل الذخيرة"، بأنها أكبر معارك القدس إبان النكسة وأكثرها شراسة، والتي حدثت في السادس من يونيو/حزيران 1967 واستمرت يومين كاملين، استشهد فيها 97 جنديا أردنيا من أصل 101 جندي ضمن كتيبة "الحسين الثانية"، حيث نجا 4 جنود فقط، بعضهم أصيب والآخر اعتُقل.

وتحصّن الجنود الأردنيون في خنادق حفروها داخل "التل"، لمنع تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو البلدة القديمة والمسجد الأقصى من جهة الشمال، واستطاعوا قتل 21 جنديا إسرائيليا.