تمويل للمواطن السعودي والمتقاعد والعسكري يصل 30 ألف بدون كفيل

يهتم الكثير من المواطنين بالقروض التي تقدم داخل أراضي المملكة السعودية لكي يقومون بالتقديم عليها، فقد يحتاج العديد من المواطنين الين يمرون بأذمات مالية سيئة بالحصول علي سلفة مالية لتسديد ديونهم أو من اجل بناء عمل مشروع خاص بهم يساعدهم علي مستوي المعيشة، حيث يترجع الكثير من المواطنين الراغبين في الحصول علي التمويل بسبب صعوبة وتعقيد الشروط التي تقوم البنوك والشركات بتحديدها ويقومون بالبحث عن افضل التمويلات التي تقدم وبشروط ميسرة، والتي سوف نوضح من خلال مقالنا هذا افضل تمويل شخصي مقدم من برنامج تسهيل التابع لشركة اكسترا السعودية، وسوف نوضح الشروط والمستندات المطلوبة.

يتطلب عند التقدم صورة من الهوية الوطنية وتكون سارية. صورة من الإقامة إذا كان المتقدم مقيم بالمملكة العبية السعودية. تقديم تثبيت دخل من خلال التأمينات الاجتماعية أو خطاب بتعريف الراتب الشهري. يجب تحديد العنوان الوطني والتأكيد من رقم الهاتف الجوال من خلال خدمة أرقامي.

المستندات المطلوبة عند التقديم علي التمويل الشخصيتعرف علي احكام التمويل الشخصي

التمويل بفترة سداد مرنه تصل إلى 36 شهرا، فقد يقدم التمويل من شركة اكسترا السعودية يتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية، كما يمكن التقديم علي التمويل الشخصي ممن خلال الرابط التالي: تمويل اكسترا حيث يتميز التمويل من شركة اكسترا السعودية انه بدون كفيل ويصل التمويل إلى ضعف الراتب الشهري 30.000 ألف ريال، ويمكن للعميل الحصول علي التمويل فوري بعد توفير جميع الأحكام التي سوف نوضحها كالتالي: