أعلنت شركة آبل أن سبتمبر المقبل من العام الجاري هو موعد طرحها هاتفها الجديد iPhone 13 Pro Max وفي الوقت نفسه الذي ينتظر فيه الملايين في السعودية الإعلان عن مواصفات هاتف آبل الجديد، ينتظر أيضا ملاك آيفون 12 برو ماكس بفارغ الصبر معرفة الفروق التي سوف تأتي في الهاتف الجديد وهل سوف تقضي على الأمور المزعجة التي تواجههم في هاتفهم المشار إليه، ونشرنا قبل ذلك مقالة بعنوان سعر خيالي لآيفون 12 برو ماكس في السعودية.

شكلت قدرة البطارية القليلة في هاتف آيفون 12 برو ماكس مشكلة حقيقة وهو ما تم تعديله في هاتف iPhone 13 Pro Max المنتظر.

iPhone 13 Pro Max يقضي على 3 أمور مزعجة في آيفون 12 برو ماكس

ويأتي الهاتف الجديد ببطارية سعتها 4000 مللي أمبير.

ثانيا: وزن هاتف آيفون 12 برو ماكس كان ثقيل نسبيًا بما يتعارض مع سهولة الإمساك به في اليد، وهو ما تم تداركه في الهاتف الجديد لشركة آبل.

وتمكنت آبل في هاتفها المنتظر من تقليل وزنه ليصبح 230 جرام عوضًا عن وزن آيفون 12 برو ماكس الذي بلغ 280 جرام.

أما على جانب التصميم، فسوف يأتي هاتف آيفون 13 برو ماكس باختلاف جذري في التصميم ويتمحور هذا الاختلاف في شكل الكاميرات.

ولم يكن الحال هكذا في آيفون 12 برو ماكس حيث جاء الأخير بشكل مقارب تقريبًا لهاتف آيفون 11 برو ماكس.

يأتي الهاتف المنتظر بأكثر من لون مميزين هما، أسود، برونزي، برتقالي، الوردي.

شاشة كبيرة بمقاس 6.1 بوصة.

هناك بعض التسريبات التي تقول بأن هاتف آيفون 13 برو ماكس سوف يأتي بمساحة داخلية مساحتها 1 تيرا لأول مرة.

ذاكرة عشوائية بقدر 6 جيجا بايت.

يحتوي الهاتف على معالج a14 سداسي النواه الجبار الذي يجعل اداء الجهاز قوي للغاية.

يحتوي على كاميرتين أماميتين بدقة 28 ميجا بكسل.

سوف يأتي الهاتف بـ4 كاميرات خلفية بدقة 72 ميجا بكسل.

تحتوي على خاصية التثبيت البصري لعدم اهتزاز الصورة.

يمكنها التصوير بدقة 4k القوية للفيديو وفي الوقت نفسه يمكن التقاط الصور أثناء تسجيل الفيديو.

وفي الوقت نفسه تتمكن الكاميرات بفضل تكنولوجيا محسنة من التركيز الكبير على الوجوه لإظهار في أكثر المواقف صعوبة.

أبرز ميزات آيفون 13 برو ماكسإمكانيات الكاميرا الخلفية لهاتف آيفون 13 برو ماكس