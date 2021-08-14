رابط التقديم في برنامج الابتعاث الخارجي عبر برنامج سفير التقديم 1443

رابط التقديم في برنامج الابتعاث الخارجي لطلبات الابتعاث الخارجي لدرجات البكالوريوس والماجستير والزمالة والتخصص الدقيق، فقد أعلنت اليوم وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن بدء تلقي طلبات التسجيل الخاصة بطلبات الابتعاث الخارجي لجميع الأفراد الحاصلين علي درجات البكالوريوس والماجستير وكذلك الزمالة والتخصص الدقيق في مجال الطب البشري، بالإضافة الي طب الأسنان، والصيدلة، وكذلك العلوم الطبية التطبيقية، ومجال التمريض، وقد أكدت الوزارة من خلالها حسابها الرسمي علي توتير بأن التقديم سوف يبدأ من يوم الأحد الموافق 15/8/2021 علي أن يتم التقديم من خلال رابط التقديم الموحد عبر برنامج سفير التقديم، وسوف نوضح لكم رابط التقديم لطلبات الابتعاث الخارجي لجميع الأفراد الراغبين في تسجل طلباتهم في جميع التخصصات الخاصة بهم.

التقديم لطلبات الابتعاث الخارجي والتخصصات الخاصة به

وزارة التعليم بالمملكة قد حددت عدد من التخصصات التي تعتبر لها أولوية عن أي تخصص أخر، ومن هذه التخصصات ما يلي:

تخصص طب الطوارئ وقسم العناية المركزة وقسم التخدير، بالإضافة الي الطب والعلاج النفسي.

تخص تمريض بأقسام العناية المركزة، وقسم جراحة الأطفال وقسم الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق، وقسم جراحة التجميل والعظام.

تخصص طب الأسرة بالإضافة الي تخصص الأمراض الجلدية وجراحة الرمد.

تخصصات نوعية خاصة بمجال العلوم الطبية التطبيقية، والتي تشمل كل من طب القدم والأطراف الصناعية بالإضافة الي الأجهزة التعويضية، وتخصص العلاج التنفسي أو الوظيفي، علاوة علي ذلك تخصص تروية القلب، وكذلك الطب النووي.

يجب أن يكون الشخص الراغب في التقديم في برنامج الابتعاث الخارجي سعودي الجنسية.

يشترط عند التقديم أن يكون الشخص لائق طبياً.

يجب أن يكون الشخص حاصلاً على الشهادة المطلوبة في المجال الدراسي الذي يتم التقدم إليه.

يجب أن يمتلك الشخص وثيقة وسجل العمل الأكاديمي والتي تكون معتمدة من الجهة التابعة لهما.

يجب توافر معادلة الشهادة من الجهة ذات الاختصاص في حالة الحصول عليها من خارج المملكة.

شروط التقديم في طلبات الابتعاث الخارجيرابط التقديم في برنامج الابتعاث الخارجي

وفرت وزارة التعليم رابط التقديم التالي برنامج سفير التقديم الذي من خلاله يستطيع جميع الأشخاص التقديم في تخصصات برنامج الابتعاث الخارجي.